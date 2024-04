María Conchita Alonso revelará su verdadera relación con las drogas y el sexo en nuevo show: “No soy un angelito”

María Conchita Alonso tendrá show en CDMX. Foto: AFP

“Sin.. vergüenza” es el nuevo show de la cantante y actriz cubana, María Conchita Alonso, quien además de cantar sus más grandes éxitos, compartirá con su público toda la verdad sobre su vida, sus amores, su pasada relación con las drogas y las decenas de “noches de copas” que vivió en su pasado.

El 26 de abril, María Conchita volverá a la Ciudad de México para compartir, por primera vez, detalles sobre su pasado, de primera voz revelará detalles de sus amores, amantes, errores, aciertos y sueños.

En exclusiva para Unotv.com, la intérprete de “Acaríciame” explicó que este espectáculo no es un monólogo, se trata de una oportunidad para que ella cuente anécdotas de su vida, de sus películas, con los protagonistas que ha trabajado, sus novios y más.

“Está dividida en segmentos, cuando finaliza cada uno canto mis éxitos. Será una noche de locura en realidad, será una noche loca”, dijo la cantante.

“Yo fui muy loca”: María Conchita Alonso

María Conchita Alonso es una mujer segura, que sin tapujos y con libertad absoluta, siempre ha hablado directamente sobre su postura ante la vida, sobre lo apasionada y enamoradiza que fue tiempo atrás; ha compartido que fue víctima de abuso por parte de una de sus ex parejas y ha tenido que enfrentar acusaciones de robo y homicidio.

“Yo fui muy loca, yo tuve muchas noches de copas ,muchas, si yo si yo fuese una persona con adicciones estaría muerta, presa o en un manicomio, yo he probado de todo y de eso hablo en mi show”. María Conchita Alonso

La también actriz, revelará si en verdad tuvo un novio narco colombiano, como se ha dicho por años: “Yo me puse a pensar, dicen muchas cosas, inventan de uno, algunas son verdad y otras son exageraciones”.

Añadió, que para ella lo más importante es que con quien sostuvo relaciones sexuales fue por que quiso, por placer, porque le gustó o porque lo amó

“Yo no me acosté con nadie por obtener nada a cambio, eso para mí, es diferencia de la prosti”, declaró María Conchita Alonso.

Prefiere que conozcan la verdadera historia de su vida, contada por ella misma

La actriz, que desde hace décadas debutó en Hollywood al lado de Robin Williams y Arnold Schwarzenegger, asegura que quie sigue con vida para compartir sus verdades en un show

“Siempre he sido transparente, pero no soy un angelito ni una monjita. Yo he cometido muchos errores en la vida, pero de eso uno aprende y y me gusta compartir quién soy, lo que he hecho, no quiero que me pongan en un pedestal porque ningún ser humano debe estar en un pedestal, ninguno y muchas veces a los artistas nos ponen”, aseguró María Conchita.

“Soy un ser humano como tú o como cualquier fan, a veces te inventan, mienten o exageran, pero también dicen verdades”. María Conchita Alonso

Alonso, además de presentarse próximamente en la Maraka (CDMX), recientemente estrenó una nueva canción, se trata de “No lo sabía”, disponible en todas las plataformas digitales.

