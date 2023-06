María Elena Ríos comparte otra denuncia contra Tenoch Huerta

Tenoch Huerta enfrenta acusaciones por agresión sexual. Foto: AFP

La saxofonista María Elena Ríos compartió una denuncia más en contra de Tenoch Huerta en la que una mujer lo acusa de manipularla y ejercer violencia en su contra. El testimonio se suma a las acusaciones que la música realizó a principios de junio llamando al actor “depredador sexual”.

En los señalamientos, María Elena Ríos hizo público que Tenoch Huerta practicaba stealthing en sus encuentros sexuales, la acción de quitarse el condón sin el consentimiento de la otra parte. Ahora, una mujer más compartió su caso con la saxofonista exponiendo que el histrión le pedía fotos desnuda y llegó a mostrar desinterés cuando ella se negaba.

Comparten nueva denuncia contra Tenoch Huerta

Mediante capturas de pantalla, María Elena Ríos compartió la conversación que tuvo con la mujer que también expuso los comportamientos de Tenoch Huerta cuando mantuvieron comunicación. En su tuit de este martes 27 de junio, la música oaxaqueña agregó que el actor no es el “aliade” de las mujeres que él aparentaba. En contra parte, el mexicano que logró un papel en Marvel ha negado las acusaciones y recientemente dijo que se retiraba de una película porque se centrará en limpiar su imagen.

“Me empecé a comunicar con él en el 2017 y era emocionante porque era un actor a quien yo admiraba muchísimo por sus personajes. Así que su atención me hizo sentir especial. Todo era lindo hasta que mostró muestras de desinterés porque no le mandaba fotos desnuda. Y como manipulación sólo me contestaba los mensajes cuando le decía que le mandaría alguna” Indica la mujer en la denuncia

La mujer agregó que Tenoch le contestaba incluso si estaba grabando alguna serie o se encontraba en premios de cine. Detalló que se portaba lindo cuando le enviaba la foto desnuda y en una ocasión le dijo que quería ver una foto de ella menstruando.

“En ese momento me sentí usada sólo para sus perversiones. Me ofendí y le dije que no quería (…) Por fin cedí y le mandé lo que quería. Él estaba feliz, le gustó muchísimo que le mandara mi foto menstruando, después de esa breve alegría me dejó de hablar. Ya no me volvió a contestar mis mensajes” Compartió en su denuncia

La mujer le hizo saber a María Elena Ríos que es la primera persona a la que le cuenta esto. Agregó que cuando Tenoch dejó de buscarla sintió que ya no le servía para nada y que fue una más.

“Con el tiempo veía cómo defendía a las mujeres de hombres opresores y otras causas de mujeres. Me decía a mí misma, ‘qué hipócrita’. Él es el primero en usar a las mujeres para sus depravaciones. Al final sólo me quedó sentirme como un objeto para sus deseos. Pienso que lo mismo le pasó a muchas mujeres con él”

Más denuncias contra Tenoch Huerta

En otras conversaciones que ha tenido María Elena Ríos, mujeres le han hecho saber lo que les hizo Tenoch. Una de ellas destapó que recurre a quitarse el condón porque “no es lo mismo” y otro testimonio narró cómo fue uno de sus encuentros sexuales.

“Conocí a Tenoch en un lugar en la Del Valle y comenzamos a hablar por Twitter (…) Nunca lo confronté o siquiera pregunté pero puedo asegurar que a mí me hizo lo mismo. Cogimos, se vino y ‘sin que yo me diera cuenta’ se quitó el condón y me la metió otra vez, obviament no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamar por lo sucedido”

Una mujer más que indicó tener 23 años señaló que Tenoch la citó en su casa e incluso le pidió su INE, identificación que se obtiene con la mayoría de edad.

Ella detalló que en conversaciones con su mejor amigo le llegó a confesar que se sentía preocupada porque no le había “bajado” y estaba nerviosa porque sabía que no era la única persona con la que el actor había tenido relaciones sexuales en poco tiempo.

Agregó que se sintió agobiada porque Tenoch ya no le respondió, además de que la llegó a llamar infantil y criticarla por “no querer crecer”.