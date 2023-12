¿Se complica su salud? María José revela que será sometida a una cirugía

María José reveló que será sometida a una cirugía. Foto: Cuartoscuro

María José reveló que, para principios de 2024, será sometida a una cirugía en la que se le retirará la matriz; aunque destacó que no se trata de una situación de emergencia, pues, dijo, ella está “perfecta”.

En un encuentro con varios programas, entre ellos Sale el Sol, la intérprete de “No soy una señora” aseguró que tiene que estar bien, pues en el 2024 tendrá varias presentaciones para el deleite de su público.

“Es una cirugía normal de las mujeres, me quitan la matriz y ya. Yo estoy perfecta y aparte tengo que estar muy bien porque me operan en enero y en febrero tengo dos auditorios nacionales y arranco el año en el Palenque de León”.

Aunque María José reveló que no es una cuestión de gravedad ni que pudiera poner en riesgo su vida, destacó que la matriz “da lata”.

“Porque cuando la matriz deja de dar bebés, da lata. Yo estoy bien”

Pese a la cirugía que a la que será sometida, María José anunció que comenzará a sacar música nueva para la gira en la que se encuentra y que, en mayo, cumplirá un año. La cantante adelantó que serán temas inéditos, por lo que se ha puesto en contacto con varios compañeros del medio para decirles qué tipo de música le interesa.

“Lo que sí estamos haciendo ya es entrarle otra vez a los inéditos, vamos a empezar a sacar, el próximo año, yo creo que a mediados de año canciones nuevas para la gira de libertad que aún está y que apenas va a cumplir un año en mayo que entra; poco a poquito con eso de que ya no se tienen que sacar discos completos, ya nos vamos a ir poco a poquito. Ya he estado hablando con muchos compañeros míos, de qué quiero cantar, de qué me gusta”