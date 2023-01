¡A mucha honra! 5 cosas que, tal vez, no sepas de la telenovela “María la del barrio”

“María la del barrio” es una de las telenovelas icónicas de Thalía, que se colocó en el gusto del público, y se convirtió en uno de los melodramas más populares y entrañables que, incluso, su protagonista recuerda con mucho cariño. Por ello, en Unotv.com te decimos cinco cosas que, quizá, no sabías del proyecto.

Las grabaciones de “María la del Barrio” se hicieron en un depósito de basura real, según confesó la propia Thalía en un video que publicó en su canal oficial de YouTube. En la grabación, la intérprete de “Arrasando” recuerda que veía cómo cucarachas se movían cuando ella estaba filmando los capítulos.

Otra de las confesiones que hizo la cantante, que sorprende con increíbles caracterizaciones, fue el origen del icónico sobrero de “María la del Barrio”, que se convirtió en parte esencial de su atuendo en el melodrama.

“Ese sombrerito lo hicimos entre mi mamá y yo. Yo quería hacer algo que me trajera recuerdos lindos y, para mí, Archi era lo máximo, yo tenía todas las revistas y recuerdo que Torombolo me encantaba. Y Torombolo tenía un gorrito así y quería que mi personaje tuviera una influencia de algo que a mí me da confort”.

La esposa del empresario Tommy Mottola también confesó que la escena en donde su personaje de “María la del Barrio” regaló juguetes, luego de su cambio de vida, fue tan real, como las anteriores, y obsequiaron cosas, el “Día de Reyes”, a los chicos que vivían, junto a sus familias, en los depósitos de basura.

Thalía tampoco tuvo reparos en confesar en que las escenas en donde se enfrentaba con Itatí Cantoral, que personificó a Soraya Montenegro, uno de los personajes más emblemáticos de su carrera, fueron reales, tanto que se dejaron marcas en la cara.

Entre las confesiones que hizo la cantante mexicana está el ataque que sufrió por parte de un mono, que formaba parte de los animales que acompañaban, fielmente, a “María la del Barrio”, y por la cual tuvieron que poner la vacuna contra la rabia.

“En una escena ese chango se aceleró y no estaba de buen humor ese día, y el chango se me aventó, y yo lo jalé, como un poquito. Se me aventó a la cara, y como que lo baje con el pañal, porque traía un pañalito, y que me muerde en el ombligo, salió sangre y todo. Me tuvieron que poner la inyección de la rabia en el ombligo”.

Thalía