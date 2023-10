El amor propio la respalda: María León se defiende de críticas por su abdomen

María León se defendió de las críticas que se desataron con su foto más reciente, en la que muestra un abdomen marcado, motivo por el que llegaron a comentar que su cuerpo luce más masculino.

Ante este panorama, María León esta pasando por algo similar a Vanessa Guzmán, a quien también critican por su dedicación al ejercicio. En varias ocasiones, la exvocalista de Playa Limbo ha lanzado mensajes sobre el amor propio y esta vez recurrió de nuevo a su autoestima para responder a los señalamientos.

En un encuentro con los medios, María León reaccionó a los comentarios alrededor de su foto en la obra “Vaselina”. La cantante quiso compartir en redes sociales que se encuentra muy entusiasmada con el musical, sin embargo, las miradas se centraron en cómo luce su abdomen y por ello la criticaron.

A María le dijeron que se había pasado con el ejercicio y que lucía demasiado masculina. A estas opiniones, respondió que ella es feliz con lo que tiene.

“Siempre va a haber opiniones, te van a criticar por todo, así que vive feliz y sé feliz. No me importa mucho la opinión social, mucho menos sobre mi físico; creo que eso es lo que menos nos debería importar”

La actriz agregó que más allá de preocuparse, su cuerpo la hace sentir agradecida porque es la herramienta que le permite hacer lo que más ama.

“Yo amo mi cuerpo con locura, sobretodo porque es funcional y me permite hacer lo que más amo. Me he puesto unas friegas de desveladas, de mal pasadas, y tengo un cuerpo muy generoso que ha aguantado mucho y que con los años le doy mucho más cariño y lo cuido más”

María León