María León se presentó en Hermosillo como parte de las Fiestas del Pitic 2025. La noche transcurría entre música y aplausos, hasta que un momento inesperado interrumpió el show.

Aunque la cantante mexicana no ha hecho declaraciones hasta ahora, el episodio ya se volvió viral en redes sociales, donde circula el video de un joven que subió al escenario durante una de las canciones para lanzar un mensaje al público.

Fue durante la interpretación de El eco de tu voz cuando el joven —que al parecer se encontraba entre el público— logró acercarse al escenario. A través de un video grabado por asistentes, se observa cómo hace señas y María León, pensando que se trataba de un fan, permite que se acerque.

El joven toma el micrófono, casi arrebatándoselo a la exintegrante de Playa Limbo y, con voz entrecortada, dice:

“Gente, es para un taco, no hago daño, yo no le he hecho daño a nadie, yo todo el día lavo ahí, yo lavo carros todos los días honradamente”.