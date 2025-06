María Sorté recuerda ataque a su hijo, Omar García Harfuch: “la camioneta tenía 400 impactos” 

A casi cinco años del atentado que casi le cuesta la vida a su hijo, el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la actriz María Sorté compartió cómo vivió uno de los días más difíciles de su vida.

En entrevista con Yordi Rosado, María Sorté relató los momentos de angustia que experimentó aquel 26 de junio de 2020, cuando se enteró del ataque armado en contra de su hijo en Paseo de la Reforma.

Mientras se trasladaba en un vehículo blindado, un grupo de hombres con armas largas, dirigieron impactos al automóvil y aunque el entonces secretario no corrió peligro, otras tres personas perdieron la vida.

La actriz contó que cuando vio la noticia en televisión ella estaba dormida, pero su hijo Adrián se enteró y fue a buscarla y pedirle que no pusiera las noticias, algo que la alarmó de inmediato.

“Abrió la puerta de mi cuarto de un jalón y me dice: ´no te asustes, Omar está bien´, me paro y voy por el control de la tele y me dice ´no lo veas´, entonces dije ¿qué pasa?”, le prendó, estaba la policía, fue horrible, yo me quería morir”,

contó.