Mariah Carey y Joe Biden reciben la Navidad en la Casa Blanca

A la izquierda Joe Biden, a la derecha Mariah Carey. | Foto: Reuters.

La cantante Mariah Carey llenó la Casa Blanca de espíritu navideño. Y es que, la interprete del famoso tema de temporada “All I Want For Christmas Is You”, estuvo de visita en la residencia del presidente Joe Biden con quien compartió momentos de alegría a lado de sus dos hijos gemelos.

A través de redes sociales, Mariah dio a conocer que la semana pasada se reunió con el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca para dar la bienvenida a la temporada navideña. En las imágenes publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a la “reina de la Navidad” y a sus dos pequeños hijos Moroccan y Monroe disfrutando de la decoración festiva.

Así como, compartiendo momentos y tomándose fotos con el mandatario estadounidense, la vicepresidenta y su esposo.

También, la interprete de “Todo lo que quiero esta Navidad eres tú” publicó un video del momento en que se encuentra por primera vez de frente con el presidente Biden. En el clip, tanto ella como el mandatario intercambian un par de palabras, entre las que el político de 81 años, aseguró era “fan” de Mariah Carey, e incluso hizo sonar su famosa canción.

Tras la publicación de las imágenes que se hicieron rápidamente virales, fanáticos y seguidores reaccionaron a través del botón de “me gusta” y de los comentarios. Sin embargo, esto generó opiniones divididas ya que mientras algunos celebraban el momento festivo entre la “ave cantora suprema” y uno de los hombres más poderosos del mundo.

Muchos usuarios aprovecharon la publicación para realizar críticas al gobierno de Joe Biden sobre su papel en la guerra entre Israel y Hamas, e incluso algunos más sugerían que Mariah Carey abogara por el cese al fuego en la Franja de Gaza.