Mariah Carey y su novio Bryan Tanaka se separan tras siete años juntos, quién es él

Hasta el momento la pareja no ha ofrecido una declaración. Foto; GettyImage

Mariah Carey es la reina de la Navidad con su clásico “All I Want for Christmas is You”, pero este año será diferente debido a que se separó de su novio Bryan Tanaka.

De acuerdo con el sitio Page Six, la pareja terminó después de siete años juntos debido a que él quiere tener hijos. La diferencia de edades de 14 años influyó en que Tanaka, de 40 años, quisiera cosas diferentes a las de Carey, quien actualmente tiene 54 años.

La cantante de All I Want for Christmas Is You y el bailarín levantaron sospechas de separación esta semana cuando a Mariah se le vio llegando sola a su viaje anual a Aspen, Colorado. Tanaka también estuvo ausente en la gira de la cantante que comenzó en noviembre en el Yaamava Resort & Casino en Highland, California. “Quiere empezar a tener su propia vida”, aseguró otra fuente sobre la separación.

Tanaka trabajó como bailarín con Mariah Carey desde 2006 y comenzaron a salir en 2016. Más tarde, terminaron su relación en 2017, pero regresaron y finalmente duraron siete años juntos.

La última vez que Mariah Carey y Tanaka fueron vistos juntos fue en el cumpleaños de la cantante en marzo pasado. En ese momento, Tanaka compartió una foto de él y Carey sonriendo y abrazándose en Instagram y compartió un tierno mensaje en el título.

¿Quién es Bryan Tanaka?

Tanaka también ha trabajado como actor y modelo. Después de haber comenzado su carrera a los 18 años, Tanaka se ha ganado un nombre. Muchos jóvenes bailarines de la industria lo consideran un modelo a seguir.

Bryan Tanaka es un coreógrafo y bailarín estadounidse. Cunffoomo bailarín, es conocido por su trabajo con Beyoncé y también ha aparecido en el escenario con Carey y Rihanna.

Sus impecables habilidades de coreografía y sus pasos de baile únicos son los que lo hacen sobresalir. Entrenado profesionalmente en artes marciales, es titular de un cinturón negro en Tae Kwan Do.