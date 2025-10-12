GENERANDO AUDIO...

Ávila pide que se haga justicia en caso de Fede Dorcaz. FOTO: Jason Koerner|Getty

La conductora y cantante venezolana Mariana Ávila aseguró que estuvo con Fede Dorcaz antes del homicidio en su contra. Relató que su pareja se encontraba feliz por lo bien que le estaba yendo y pidió que no se tergiverse la información sobre su fallecimiento, pues asegura que se trató de un asalto.

La joven pareja había sido anunciada para participar en el concurso “Las Estrellas Bailan en Hoy”, programa en el que participa constantemente Ávila.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Mariana Ávila pide no desviar la información

Tras la reciente muerte de Fede Dorcaz, novio de Mariana Ávila, y ante las especulaciones sobre su fallecimiento, la conductora compartió en su cuenta de X que su pareja iba solo manejando hacia su casa después de haber estado con ella.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo”.

Mariana aseguró que Fede nunca estuvo en malos pasos y pidió que no se maneje información falsa.

“Nunca en la vida estuvo en malos pasos. JUSTICIA, NO MENTIRAS. No desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”.

Fede Dorcaz habría recibido propuestas para crecer rápido

De acuerdo con Ávila, Fede había recibido en el pasado propuestas para impulsar su carrera artísticamente, pero siempre se negó a tomar “el camino fácil”.

“En este mundo de perversión, SIEMPRE mi Fede recibió propuestas para que su carrera la impulsaran rápido. Jamás en la vida aceptó. Siempre me dijo que prefería no tener dinero para comer que vender su imagen. Siempre tuvo a Dios primero. Siempre trabajó con las uñas”.

La conductora pidió que no se dañe su imagen, asegurando que Dorcaz fue una persona correcta y trabajadora.

“Lo que sucedió con él fue un asalto a manos de la delincuencia, NO HAY MÁS. No se llevaron las cosas porque se les salió todo de las manos y tuvieron que huir. No dañen la imagen de alguien que siempre fue CORRECTO. UN ÁNGEL. Trabajaba solo con su dinero ganado con esfuerzo”.

¿Qué le pasó a Fede Dorcaz?

El actor, modelo y cantante argentino Fede Dorcaz murió a consecuencia de impactos de arma de fuego, aparentemente tras un ataque directo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Sin embargo, también se investiga un posible asalto al que podría haberse resistido.

Las autoridades indicaron que el incidente ocurrió en la lateral de Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Además, se realiza el análisis de cámaras de videovigilancia para identificar a los presuntos responsables.