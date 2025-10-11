GENERANDO AUDIO...

Mariana Ávila lamenta muerte de su novio Fede Dorcaz. FOTO: Jason Koerner|Getty

La creadora de contenido y cantante venezolana, Mariana Ávila, sufrió una gran pérdida tras informarse el asesinato de su novio Fede Dorcaz. La joven quiso mandar un mensaje emotivo y contundente que ha llamado la atención de sus seguidores.

Se informó que la muerte del cantante y actor argentino Fede Dorcaz se debió a un acto de violencia, un ataque directo, que en primera instancia algunos atribuyeron a un asalto al que se resistió.

¿Cuál fue el mensaje de Mariana Ávila a Fede?

La joven venezolana, confirmada para participar en “Las estrellas bailan hoy”, escribió un emotivo mensaje a través de su cuenta de X, donde subrayó el amor que siempre le tendrá y que nunca dejará de ser “su persona favorita”.

Hasta el momento, la publicación ha sido vista más de 451 mil veces, donde muchos de sus compañeros, amigos y seguidores le han demostrado su apoyo y cariño en este momento tan difícil.

La pérdida de Mariana Ávila es muy reciente y hasta el momento no ha emitido ninguna declaración en vivo o en video, ni en otras redes sociales.

¿Cuál fue el motivo de la muerte de Fede Dorcaz?

Federico Dorcazberro, mejor conocido como Fede Dorcaz, murió a consecuencia de un ataque violento con arma de fuego en la Ciudad de México, a la edad de 29 años, así lo confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) a través de un mensaje en redes sociales.

La autoridad capitalina también informó que el incidente se registró en la lateral de Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades capitalinas aún buscan a los responsables que ultimaron al modelo argentino para determinar la causa exacta del atentado, ya que inicialmente se especuló que la muerte fue por un intento de robo, pero la versión oficial hace pensar que hay un asunto más grave en este caso.