Mariana Botas responde a críticas por su cambio físico

Mariana Botas. Foto: Cuartoscuro

Mariana Botas respondió a las críticas que le han hecho sobre su cambio físico, señalando, incluso, que la actriz se ha sometido al consumo de pastillas para lograr una pérdida de peso.

En entrevista con el canal de YouTube de Edén Dorantes, la actriz de “Una familia de diez”, explicó la razón de su cambio físico.

“Yo tengo una condición que se llama resistencia a la insulina. Lo cual complica, es un tema en el cuerpo que complica el funcionamiento del metabolismo, entonces hay que tomar tratamiento, hay que modificar la alimentación, hay que hacer ejercicio, pero siempre acompañada de un especialista”

Además, destacó que su proceso para lograr la pérdida de peso está bajo supervisión médica desde hace dos años.

“De repente salen unas notas horribles en donde dicen que estoy poniendo en riesgo mi salud cuando no es cierto. Llevo más de dos años en un trabajo de alimentación con supervisión médica en donde, obviamente, mi cuerpo se ha transformado, pero no solamente mi cuerpo, mi mente también. Es un cambio interno que se refleja externamente. Yo muy contenta trabajando día a día. Un día a la vez”

La famosa víctima de las críticas en redes sociales, aseguró que la gente que la conoce sabe lo que le ha costado su cambio físico

“Creen que el cambio es repentino, pero la gente que genuinamente me conoce y está en mis redes y demás, ha visto mi proceso, ha visto lo que he platicado, lo que me ha costado, lo que he vivido y no ha sido de un día para otro. Hay mucha gente que no es parte de la comunidad, que no te conoce y (dicen) ‘sí está enferma’ y no, al contrario”