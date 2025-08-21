Mariana Botas se disculpa con Abelito por nominarlo en “La Casa de los Famosos México”

GENERANDO AUDIO...

Mariana Botas es una de las nominadas de LCDLFM. Foto: Cuartoscuro

Mariana Botas vivió una noche intensa en la gala de nominación que ocurrió ayer en “La Casa de los Famosos México”, donde tuvo que darle tres puntos a un habitante enfrente a todos.

La noche de ayer miércoles 20 de agosto “La Casa de los Famosos México” sorprendió a todos cuando quedaron nominados: Abelito, Alexis Ayala, Guana, Mar Contreras, Priscila Valverde, Dalílah Polanco, Mariana Botas y Shiky.

Mariana Botas pide perdón a Abelito

Los habitantes de la casa se sorprendieron con un sistema de votación que incluía seleccionar al azar un cerdito de cerámica, cada uno ocultando instrucciones particulares para el proceso de nominación.

Y en las nuevas reglas, a Mariana le tocó nominar con tres puntos a un habitante frente a todos sus compañeros y eligió a Abelito.

Tras el impacto que causaron a los habitantes las nuevas reglas de nominación, la actriz se disculpó con el influencer.

“Abelito, perdóname de verdad, no quería”, expresó Mariana, a lo que Abelito aseguró que no había problema.

Mariana reiteró que hizo la difícil elección al azar luego de que se vio obligada a nominar a alguien.

Así fue la nominación en “La Casa de los Famosos México”

Facundo: 2 puntos a Aldo De Nigris y 1 punto a Abelito. Azar: “Se te restarán dos puntos de los que recibiste”.

Mariana Botas: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras. Azar: “Al terminar las nominaciones, en la sala, adelante de todos, le darás 3 puntos a alguien que no hayas nominado anteriormente”.

Shiky: 2 puntos a Mar Contreras y 1 punto a Guana. Azar: “A tu nominación le sumarás dos más, un punto extra a un habitante de cada habitación”.

1 punto a Elaine Haro y 1 punto a Aldo De Nigris.

Elaine Haro: 2 puntos a Guana y 1 punto a Alexis Ayala. Azar: “Se duplicarán los puntos que hayas emitido”.

Priscila Valverde: 2 puntos a Aldo De Nigris y 1 punto a Guana. Azar: “Tu nominación quedó anulada, elegirás un compañero de otro cuarto y tráelo al confesionario, y él realizará tu nominación por tí”.

Guana ingresa al confesionario y nomina a Elaine Haro con 2 puntos y 1 punto a Priscila Valverde.

Aldo De Nigris: 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 Shiky. Azar: “Tus nominaciones no cuentan, tienes que elegir a otras dos personas”.

2 puntos a Priscila Valverde y 1 punto a Mariana Botas.

Dalílah Polanco: 2 puntos a Alexis Ayala y 1 punto a Mar Contreras.

Azar: “Suerte para la próxima, tu nominación se queda como está”.

Mar Contreras: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Shiky. Azar: “Se anulará tu nominación de 2 puntos”.

Abelito: 2 puntos a Mariana Botas y 1 a Priscila. Azar: “Podrás presenciar la nominación de un habitante de la otra habitación”.

Aaron Mercury: 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Mariana Botas. Azar: “No podrás contar cómo nominaste hasta después de la nominación. Si lo haces te sumarás a la placa”.

Alexis Ayala: 2 puntos a Dalílah Polancoy 1 punto a Shiky. Azar: “Regresarás a la sala y elegirás a un habitante, y tendrá la obligación de decir su nominación”.

El actor seleccionó a Priscila y explicó cómo nominó Guana.

Guana: 2 puntos a Shiky y 1 a Priscila. Azar: “Saldrás del confesionario y les contarás a tus compañeros cuántos puntos les diste a cada uno”.

Y así quedaron los nominados con sus respectivos puntos con las nuevas reglas de nominación en “La Casa de los Famosos México”, donde este domingo 24 de agosto se conocerá el cuarto eliminado.