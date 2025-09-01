Mariana Botas ya es la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Este domingo, Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México, tras recibir el menor número de votos por parte del público. La actriz y creadora de contenido se unió a Olivia Collins, Adrián Di Monte, Ninel Conde y Priscila Valverde como los famosos que ya dejaron el reality más visto del país.

Así queda la tabla de eliminados esta semana



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ2CG1 #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/1cMF9S55zy — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 1, 2025

Mariana Botas quedó fuera

Las votaciones se realizaron en la plataforma ViX, donde los usuarios de la versión gratuita pudieron emitir un voto diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium tuvieron hasta diez votos por jornada.

En la lista de nominados aparecieron:

Mariana Botas

Mar Contreras

Abelito

Alexis Ayala

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Aarón Mercury

Durante la gala, las primeras en ser salvadas fueron Dalilah y Mar, seguidas de Alexis Ayala y Aldo.

Una vez definidos los finalistas del “carrusel”, el público eligió salvar primero a Abelito, y después a Aarón Mercury, quien vivía su primera nominación de la temporada. De este modo, Mariana Botas se convirtió en la eliminada de la noche.

Reacciones dentro de la casa

La salida de Botas generó emociones divididas. El Cuarto Noche celebró que ninguno de sus integrantes fuera eliminado, mientras que Facundo y Dalilah lamentaron la despedida de la actriz. Incluso, Facundo sostuvo un breve intercambio de palabras con Alexis Ayala tras la euforia por el resultado.

Aunque la producción no reveló el número exacto de votos, el orden de salvación mostró el favoritismo hacia Dalilah, Mar, Alexis y Aldo, quienes lograron asegurar su lugar en la casa sin entrar al carrusel final.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]