¡No se aguantó! Confrontan conductoras a Mariana Echeverría y llora en pleno programa

Mariana Echeverría, recién eliminada de la segunda temporada de “La casa de los famosos México”, se enfrentó a la dura realidad tras su salida del reality show. Durante su aparición en el programa matutino “Hoy”, protagonizó una confrontación con las conductoras, quienes la cuestionaron sobre las fuertes declaraciones que dio dentro de la casa.

Al regresar al mundo real y recibir su celular, Mariana tuvo que asistir al programa matutino “Hoy” para platicar sobre cómo se percibieron sus comportamientos en la casa. La exconcursante admitió que el aislamiento no le permitió ver con claridad el impacto de sus palabras y acciones.

“Mira, cuando salí no sabía a quién me enfrentaba. La realidad que se vive en el reality no es lo mismo que está pasando allá fuera. Hay historias que nosotros hacemos en nuestra mente y cuando sales es completamente diferente. Entonces ahí abres los ojos”.

Mariana Echeverría.