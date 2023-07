¡Conmovido hasta las lágrimas! Mariana Echeverría muestra reacción de su esposo al enterarse de su embarazo

Mariana Echeverría muestra reacción de Óscar Jiménez. Foto: Getty

Mariana Echeverría conmovió a sus seguidores al mostrar la emotiva reacción que tuvo Óscar Jiménez, su esposo, al enterarse de que se convertiría en padre por segunda ocasión. Con un video que compartió en redes sociales, la conductora compartió con sus seguidores las lágrimas del portero del Club América.

Así sorprendió Mariana Echeverría a su esposo

El video compartido por la conductora muestra a Óscar Jiménez en una sesión de fotografías portando el uniforme del equipo de Coapa. Como parte de la sorpresa, al arquero americanista se le entrega una caja en la que venía la prueba de embarazo de Mariana Echeverría y un pañalero en donde se anunciaba que sería padre por segunda ocasión.

Luego de abrir la caja y darse cuenta de lo que contenía, Óscar Jiménez rompe en llanto y, a cuadro, aparece Mariana Echeverría junto con Lucca, su primer hijo, quien, según dijo la famosa hace unos días, ha resentido su embarazo.

“Así fue como Óscar se enteró de que iba a ser papá otra vez. Te amo @oscarfcofabela1 y al igual que con Lucca, serás un extraordinario papá. Te amo mucho”, escribió la famosa y popular presentadora que, al ver las lágrimas de su esposo, también se conmovió hasta el llanto.

“No me esperaba esa sorpresa”: Óscar Jiménez

Luego de que Mariana Echeverría publicó el video de la reacción del portero al enterarse de la llegada de su próximo hijo, el papá reaccionó y se dijo feliz por la noticia.

“Los amo mucho. No me esperaba esa hermosa sorpresa. Siempre los voy a cuidar y apapachar. Me hacen muy feliz”, escribió Óscar Jiménez.

Además del portero americanista, varios amigos y fanáticos reaccionaron ante el emotivo video.

“Qué joya”, “Chale, todavía ni es medio día y ya estoy llorando”, “Lloro de la emoción, de ver la reacción de Óscar”, “Estoy llorando”, “Es que los quiero tanto”, “Qué lindos”, son parte de los comentarios positivos que escribieron los usuarios de redes sociales.