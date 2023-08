“El show debe continuar”: Mariana Echeverría reaparece tras perder a su bebé con alentador mensaje

Mariana Echeverría reapareció días después de dar a conocer que perdió un bebé por segunda ocasión. La conductora, esposa de Óscar Jiménez, portero del América, emitió un mensaje alentador sobre la situación que supera con su familia en el que expresó: “el show debe continuar”.

La pareja también pidió respeto por el proceso que están pasando debido a la pérdida de su “bebé arcoíris”. De acuerdo con Mariana Echeverría, ella sufrió un aborto espontáneo a principios de año cuando tenía seis semanas de gestación.

Aunque junto con su esposo, Mariana Echeverría comentó que saldrían adelante de esta pérdida, la conductora habló abiertamente en sus historias de Instagram del doloroso momento que atraviesa.

“Creo que por segunda vez estoy aplicando la frase de un día a la vez. Creo que la primera vez que la apliqué fue cuando nació Luca, que no sabía a qué me enfrentaba, a la maternidad y decía: ‘un día a la vez’ y ahorita lo estoy aplicando. Hoy me siento mucho mejor que ayer”

Mariana Echeverría