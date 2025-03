GENERANDO AUDIO...

Mariana Ochoa mantiene pleito con Ari Borovoy. Fotos: Cuartoscuro

En medio de la polémica entre OV7, Mariana Ochoa, exintegrante del grupo, amenazó con presentar documentos que podrían perjudicar a Ari Borovoy, con quien mantiene un pleito por supuestas calumnias. ¿Qué dijo la artista? Te compartimos los detalles.

Mariana Ochoa amenaza con revelar documentos contra Ari Borovoy

En un encuentro con medios de comunicación, Mariana Ochoa afirmó que se encuentra tranquila, ya que sólo se ha defendido de los señalamientos realizados por el productor en su contra.

“Mi conciencia está tranquila. De repente he tenido que salir a defenderme, porque nunca he atacado a alguien, y pues sigo recibiendo ataques”, señaló la cantante.

Tras ser acusada de traición por parte de Ari Borovoy, la también actriz aseguró que no tiene nada que perder a diferencia de su excompañero de OV7, quien se podría ver perjudicado si ella revela documentos que probarían lo dicho.

“No colmen mi paciencia. Tengo muchos documentos que podrían salir a la luz. Yo creo que él tiene mucho que perder”, detalló Mariana Ochoa.

Asimismo, la ex de Daniel Bisogno, quien murió a los 51 años, afirmó que Ari Borovoy tiene que dejar “de dar este tipo de declaraciones”, ya que ella siempre se ha comportado como una dama.

¿Por qué hay pleito entre los exintegrantes de OV7?

En una entrevista con Shanik Berman, Ari Borovoy dijo que no quiso faltar a un contrato donde había una cláusula de confidencialidad entre los miembros de OV7.

Sin embargo, la molestia se generó luego de que Mariana Ochoa subiera un video para explicar que la empresa BoBo los había dejado fuera del 90’s Pop Tour.

“Yo me levanto de esa mesa y les digo: ‘Yo no firmo nada con ustedes. En este momento voy a ir a decirle a la prensa (…) lo que ustedes me hicieron a mí”, expresó el cantante.

Ari Borovoy afirmó que Lidia Ávila, Óscar Schwebel y Mariana Ochoa, a quien asaltaron en 2024, lo traicionaron, por lo que ya no quiso realizar ningún proyecto o show junto a sus excompañeros.

“Yo lo que firmo, lo honro, lo que digo, lo hago y lo que hago lo sostengo. Hay muchas cosas detrás. Esta es la primera vez que explico la verdad de una de tantas cosas, mentiras y calumnias que se han dicho de mí”, aseguró el empresario.

En tanto, el productor musical reveló que, en su momento, contará la verdad sobre lo que ocurrió entorno a OV7, pero que “hay gente a la que yo no quiero tener cerca”, dejando ver que hubo algo más allá de lo profesional que fracturó las relaciones.