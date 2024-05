“Pensé que iban a ‘encostalar’ a uno de nosotros”: Mariana Ochoa detalla asalto que sufrió en Guadalajara

Mariana Ochoa sufrió asalto a mano armada en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro

Mariana Ochoa fue víctima de un asalto a mano armada en Guadalajara, Jalisco. La integrante de OV7 dio detalles de cómo un grupo de hombres con armas y hasta un machete los despojaron de sus pertenencias.

“Era como un terreno baldío; después de media hora, ya habíamos terminado el video, prácticamente, salieron tres tipos: uno con un machete, un rifle y un arma corta… Nos dijeron que echáramos nuestras pertenencias. Nos quitaron el equipo, las cámaras, celulares, carteras”.

Así fue el asalto que vivió Mariana Ochoa en Guadalajara

Durante la emisión de “Sale el Sol”, la cantante explicó que se encontraban grabando un video para otro programa cuando llegaron tres personas armadas. De acuerdo con la también actriz, vivió momentos de tensión cuando escuchó que pedían un costal, y creyó que la situación podría escalar.

“Nos preguntaron ‘¿quién los manda?’, como nerviosos. Estaban muy drogados, a mí eso fue lo que me puso nerviosa. Después dijeron ‘pásame el costal’ ahí pensé que iban a encostalar a uno de nosotros… Estaban tan drogados que pensé que iban a soltar, nada más por el puro gusto, un disparo o algo”.

Dentro de su relato, Mariana Ochoa aseguró que Alberto del Arco fue el encargado de llevarlos al lugar que ella consideró como la “boca del lobo” y que comparó con Tepito, el Barrio Bravo, en la Ciudad de México.

“Dentro de nuestro programa tenemos una sección de actividad paranormal, el mero, mero es Alberto del Arco que vive en Guadalajara… El viernes programamos ir a una casa abandonada, pero la casa estaba cerrada y no había por dónde entrar. Él agarró carretera, nos llevó como a 40 minutos, lejos… Nosotros no sabíamos ni donde estábamos. No sé por qué nos llevó a la boca del lobo, es como irse a meter aquí a Tepito a las 12 de la noche”

Recuperan celular de la cantante

Tras el robo, y ya en el hotel, Mariana Ochoa comenzó a rastrear su teléfono celular, logrando la ubicación del dispositivo móvil. Con los datos, autoridades enviaron a elementos de la Policía, quienes recuperaron el celular de un local de equipos robados.

Sin embargo, según denunció la famosa, no hubo detenidos por el robo ni por tener su celular.

“Mi teléfono tiene rastreador, llegando al hotel, puse ‘buscar mi teléfono’, teníamos la ubicación, mandaron una patrulla, recuperaron dos de los celulares, pero no les cerraron el ‘changarro’, era un ‘changarro’ de celulares robados. Está como raro”.

Finalmente, se dijo comprometida para darle seguimiento a la denuncia que pidió se interpusiera por el robo ante las autoridades correspondientes.