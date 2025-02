Mariana Ochoa niega amenazas a excompañeros de OV7; afirma ser una “persona pacífica”

GENERANDO AUDIO...

Mariana Ochoa niega amenazas a OV7. Foto: Cuartoscuro

Mariana Ochoa negó haber amenazado a sus excompañeros de OV7, tal como se rumoró recientemente tras una conferencia en la que se presentó la cantante. A través de un comunicado, la también actriz enfatizó que siempre ha sido una “persona pacífica”.

“Quiero hacer el conocimiento de todos que en ningún momento he lanzado una amenaza en contra de algún excompañero de OV7, y me parece muy grave que algunos medios por vender una nota, lo ponga como encabezado… soy y siempre he sido una persona pacífica y siempre me he dirigido con respeto hacia los demás”

Además, la famosa adelantó que, en los próximos días, ofrecerá una conferencia de prensa para aclarar la situación y pidió “a los medios no distorsionar la información”.

“La verdad siempre me he caracterizado, así como mi arduo trabajo y extenderé una rueda de prensa en los próximos días… Pido a los medios no distorsionar la información, por el momento no daré ninguna declaración al respecto hasta el día de la conferencia”

¿Por qué acusan a Mariana Ochoa de haber amenazado a sus excompañeros de OV7?

En un encuentro con micrófonos como el del canal de YouTube de “Qué buen chisme”, Mariana Ochoa fue cuestionada por no haber sido invitada al concierto de los 90 Pop Tour, y aunque al principio dijo estar concentrada en su carrera como solista, terminó asegurando que esperen “un remolino”.

“Sólo les digo que esperen el remolino. Les estoy preparando el remolino… Ahí viene el remolino… Si espérenlo porque estoy preparando el remolino”.

Incluso, la famosa enfatizó lo del “remolino” tras ser cuestionada por un presunto conflicto con Ari Borovoy.

“Están dañando el hermoso recuerdo”: en redes reaccionan a declaraciones de Mariana Ochoa

Tras el comunicado de Mariana Ochoa, los seguidores de OV7 se pronunciaron y, mientras unos mostraban su apoyo a la famosa, otros más pidieron detener los ataques por el recuerdo de la agrupación.

“Están dañando el hermoso recuerdo que tenemos de ustedes… ya, por favor, amor y paz”, “OV7 ya acabó y lo tenemos que aceptar”, “Abrazo fuerte Mariana”, “Cierto, no hubo amenaza de ningún tipo”, “Ataque el de Erika si lo sentí muy burla”, “Ya deberían dar carpetazo a todo tema relacionado con OV7”, son parte de los comentarios que se leen en la publicación de Mariana Ochoa.