Mariana Ochoa no puede actuar porque su novio se lo prohíbe

Mariana Ochoa, integrante de OV7.

La cantante Mariana Ochoa, integrante de OV7, desfiló por la alfombra roja de la inauguración del Festival Cine de Morelia 2023 (FICM) donde reveló detalles de su vida personal como la razón de porque no regresa a la actuación debido a que su novio se lo prohíbe.

Mariana Ochoa se sinceró de la gran relación que tiene con Mauricio Vaca desde hace cinco años pero que es él quien no le permite regresar a la actuación.

“Es la primera vez que lo digo así (…) Desde que platicamos me dijo ‘ya me contaste que has sido actriz, yo te estoy conociendo como cantante. Me encanta tu carrera de cantante, pero nunca podría verte dándote un beso con alguien’”. Mariana Ochoa

La cantante explicó que con su pareja mantiene una relación sólida y también la carga de trabajo es un impedimento para regresar a la actuación: “Hoy en día tengo dos negocios. Tengo dos hijos que atender. La actuación es muy absorbente, con muchas horas en foro, ya sea en novelas, películas o series. Estoy muy contenta con mi carrera como cantante”, comentó.

A pesar de las limitaciones impuestas por su novio, Mariana Ochoa no descarta regresar a los escenarios en el futuro pero a algún musical.

“Después de esta gira de OV7, me iré a hacer home office con mis negocios. Si en el futuro tengo ganas de regresar a musicales, lo haré. Ya saben que es difícil, pero cuento con el apoyo y el cuidado de mi pareja“, añadió Ochoa.

La cantante también reveló que su relación con su novio comenzó con ciertas condiciones. “Nos conocimos y tuvimos una primera cita donde dejé claro que soy una persona privada. Él respeta mi trabajo, pero me pidió que no actuara. A veces, incluso me acompaña a eventos para estar juntos“, compartió.

En cuanto a su relación con sus compañeros de OV7, Mariana Ochoa afirmó que, como en todas las familias, han tenido altibajos a lo largo de los 30 años que han estado juntos. “Siempre hay momentos buenos y momentos difíciles. En realidad, todo está bien. Tras la gira, planeo tomarme un descanso para cuidar a mis hijos, lo cual es un descanso merecido. Esa es mi prioridad en este momento”, concluyó la artista.