Mariana Ochoa prefiere no hablar de OV7; promueve su tema “La Pensión”

Mariana Ochoa evita hablar de OV7. Foto: David Rubí

En medio de las controversias que pasan los ex OV7, por presuntos desfalcos financieros en medio de la serie de presentaciones que hicieron, por parte de Bobo Producciones, Mariana Ochoa opta por no hablar de sus excompañeros y enfocarse en su proyecto musical, ya que su tema la pensión la tiene muy contenta y enfocada en su propio camino.

A pregunta expresa sobre su interés en participar de la nueva etapa del 90’s Pop Tour aseguró que está “concentrada en mi música, en mi proyecto solista, en vender shows para la República. Quiero visitar Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, ahora sí que ahorita, que han adoptado esta canción de La Pensión”.

La cantante dijo que el tema se ha colocado muy bien en la radio: “la gente la está pidiendo”. Ochoa tiene muy claro lo que quiere en esta etapa de su carrera pues tampoco quiere regresar a las telenovelas, pues le quitaría mucho tiempo que prefiere compartir con sus hijos.

Foto: David Rubí

Asegura que abordó este tema porque quería “reírme un poco de todas las circunstancias que pasamos las mamás luchonas, que sacamos adelante a nuestros hijos.

Esta canción forma parte de un EP que produjo como artista independiente, el cual la tiene contenta pues se ha permitido experimentar más allá de seguir la dirección de una disquera. Para Mariana, la pensión es un gustito que decidió darse.

“Siento que no hubiera tenido la oportunidad de grabar la música que ya tengo muchos años escuchando en mi casa, amo los artistas como Carín León, Alejandro Fernández de toda la vida, Pepe Aguilar”, compartió.

Mariana Ochoa descarta participar en programas de realidad como “La Casa de los Famosos“, pues considera que no está en un momento de su vida en el que pueda darse el lujo de ausentarse de la vida de sus hijos, por ello ni siquiera considera esto como una opción.