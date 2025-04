Mariana Ochoa se renueva como solista y compositora, escucha su nueva música

GENERANDO AUDIO...

La cantante Mariana Ochoa está de vuelta en la escena musical como solista, y lo hace con una propuesta fresca, poderosa y muy personal. A más de dos décadas de sus primeros discos fuera de OV7, la artista regresa con un EP de seis canciones que fusionan el pop con sonidos del regional mexicano, la bachata y la cumbia. Su más reciente sencillo, “El remolino”, es una balada con tintes tumbados que marca un antes y un después en su carrera.

“Estoy feliz de poder darme estos lujos como artista independiente. Ya no tengo una disquera detrás, y eso me permite grabar cosas que me gustan y con las que conecto profundamente”, cuenta en entrevista para Unotv.com.

“Nunca me había atrevido a entrarle al regional, aunque siempre lo he escuchado en casa”. Mariana Ochoa

El nuevo sencillo fue compuesto por María Bernal y Erika Ender. Cuando Mariana lo escuchó por primera vez en su versión pop, supo que quería darle un giro: “Le dije a María: ‘me encanta, pero lo quiero en regional’. Sacó la guitarra y empezamos a darle ese sabor. Siento que así tiene más poder, más pasión”.

Música con causa… y corazón

Además de experimentar con nuevos géneros, Ochoa también vuelve a la composición, algo que no hacía desde hace 20 años. Fue gracias al impulso de María Bernal y un retiro creativo en Malinalco que volvió a escribir. La primera canción que nació en esa nueva etapa estuvo inspirada en su actual pareja, Mauricio, con quien lleva siete años de relación.

“Después de un divorcio muy doloroso, pensé que nadie más me iba a querer. Las mujeres, cuando ya somos mamás, nos hacemos muchas ideas erróneas. Pero hoy estoy en una relación maravillosa y eso fue lo primero que quise escribir”, dice emocionada.

Sin embargo, esa canción terminó transformándose en algo más universal. “Quería hablar de las segundas vueltas, pero al final escribimos una canción de amor que puede dedicar cualquiera, de cualquier edad”.

El nuevo EP no solo hablará de amor y desamor; Mariana también se da la oportunidad de tocar temas sociales. “Una de las canciones es una cumbia muy divertida que habla de los derechos de las mujeres y situaciones por las que pasamos”, adelanta.

El regreso de Mariana Ochoa no solo es musical. También está retomando el control de su carrera como productora ejecutiva, involucrándose en todos los aspectos creativos. “Ya tengo cuatro canciones grabadas de seis. Estoy metida hasta la cocina: propongo arreglos, pido cambios, quiero que cada canción cuente algo y suene a lo que soy ahora”, afirma.

Este año, Mariana estrenará nuevas canciones cada dos o tres meses. El próximo lanzamiento será en junio, una bachata que ya tiene videoclip en edición. Todo forma parte de un espectáculo en vivo que combina lo nuevo con lo clásico, como lo demostró en su gira Mis Favoritas Tour.

El 25 de septiembre ofrecerá un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, un show que promete ser el más ambicioso hasta ahora: músicos en vivo, bailarines, vestuario, gráficos, y por supuesto, los nuevos temas inéditos con algunos invitados sorpresa.