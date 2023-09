¿Mariana Ochoa, de OV7, y las chicas de JNS están peleadas? Regina Murguía contraatacó sus críticas

Una vez más llamó la atención una integrante del grupo JNS. Se trata de Regina Murguía y el motivo se debe a que respondió a las críticas que Mariana Ochoa lanzó sobre ella y sus compañeras al hacer un comentario en el que les reclamó por no mostrar energía en un show.

OV7 y JNS son de los grupos más famosos del 90’s Pop Tour, show en el que también han participado Fey, Kabah, Caló, Sentidos Opuestos, Lynda, Litzy, Mercurio, Moenia y más. El enfrentamiento entre las cantantes ha hecho preguntar a muchos si ahora existe un problema entre ellas y están peleadas.

Regina Murguía respondió a las críticas que Mariana Ochoa hizo a JNS en redes sociales, específicamente de ella, Angie Taddei y Melissa López. Habló de su actitud al hacer público su “regaño” a partir de una de sus presentaciones en Las Vegas.

De acuerdo con Mariana Ochoa, de OV7, el grupo JNS no le echó ganitas en su presentación del 17 de septiembre y mientras el cuarteto de “Estoy por él” presumió un video del que fue su show, el comentario de su compañera de espectáculo lo arruinó.

JNS compartió:

La opinión de Mariana Ochoa:

Regina Murguía reaccionó sobre el “regaño” en una entrevista con el programa “Sale el sol”.

“¿Qué pasó? Que yo creo que está de más su comentario ahí públicamente, ¿no? Creo que somos personas que nos conocemos profundamente y desde hace muchos años y pues si a ella le parece que no le esamos echando ganitas, ¿por qué no nos echa un mensajito privado? (…) Ahí le mandaré yo su mensaje de su show, que cambie sus pelucas y que levante también la patita”

Del tema también comentó:

Regina compartió además que se enteró circunstancialmente del juicio que les lanzó Mariana.

“Me acabo de enterar hace dos minutos porque me escribe Mauricio Mancera, que es un bruto, que es un amigo queridísimo mío, le ponto, ‘oye, vas a venir al concierto el 29?’ y me dice, ‘sí, nomás que le echan ganas, ¿no? Sí levantan la patita como dice Mariana’, y yo me quedé así, ni siquiera había visto el comentario. Así de poco importante, perdón, pero sí, no es importante”

Regina Murguía