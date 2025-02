“La siento cerca”: Mariana Seoane comparte manifestaciones que ha tenido tras la muerte de su madre

GENERANDO AUDIO...

Mariana Seoane, actriz y cantante. Foto: Cuartoscuro

Mariana Seoane reapareció tras la muerte de su madre y reveló que ha tenido manifestaciones que le hacen creer que la señora Stella García se encuentra cerca de ella. Además, la cantante y actriz confesó qué pasará con las cenizas de su mamá y qué hizo luego de que muriera a causa de cáncer.

¿Cómo se le ha manifestado su mamá a Mariana Seoane?

En un encuentro con varios programas, entre ellos, “Sale el sol”, Mariana Seoane aseguró que su mamá se hace presente en la música y en mariposas blancas.

“La siento cerca de mí, he tenido un montón de manifestaciones bonitas, como las mariposas blancas. Estoy escuchando música y, de pronto, me sale un tango, cuando en esa lista no la tenía… Se hizo la forma como de una mariposa en el techo de su cuarto. Hay muchas manifestaciones”, reveló la famosa.

La actriz aseguró que se encuentra recibiendo apoyo profesional y afirma que no dejó “nada en el tintero”, pues su madre fue también su “mejor amiga” y su “cómplice”.

“No dejé nada en el tintero. Le di todo en vida, ella me dio todo; fuimos las mejores amigas, cómplices, tuvimos una relación bien hermosa. Todos nos vamos a morir y cuando hablo con la tanatóloga me dice ‘tómate tu tiempo’”.

Asimismo, Mariana Seoane reconoció el buen amigo que es Pablo Montero con ella, pues, tras enterarse de la muerte de la señora, acudió a estar junto a la famosa en cuanto le fue posible.

“Con todo y nuestros, que si dijo, que si yo, que si él, los amigos se demuestra que, cuando el amor es verdadero, están. Cuando le di la noticia no estaba en México. Él vino a cocinar a la casa, le cantó. Fue hermoso”.

¿Qué pasará con las cenizas de la madre de Mariana Seoane?

La llamada “Niña buena” compartió que parte de las cenizas de su madre desea llevarlas consigo y el resto depositarlas en el Río de la Plata, en Argentina.

“Aparte (parte de las cenizas) para que me hagan algo que me cuelgue también… Voy a juntar las de mi mamá y las de mis abuelos para tirarlas en Argentina, en el Río de la Plata”

Además, reveló que antes de que se llevaran el cuerpo de su madre a la funeraria, decidió cortarle un poco de cabello y perfumarlo.

“Saben qué hice, antes de que se llevaran el cuerpo de la casa, le corté un mechoncito de su pelo y le eché perfume”.