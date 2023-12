“La pistola se dispara”: Mariazel llora al recordar el asalto y el balazo en la mandíbula que sufrió

Mariazel llora al recordar el asalto que sufrió. Foto: Cuartoscuro

Mariazel rompió en llanto al recordar el momento en el que, durante un asalto, recibió un balazo en la mandíbula. Durante una entrevista con Yordi Rosado, la actriz revivió el difícil momento en donde tuvieron que informar a sus padres lo que le había sucedido.

Así fue el asalto en donde Mariazel recibió un balazo

La integrante del popular programa “Me caigo de risa” recordó que fue cerca de las nueve de la mañana cuando dos hombres la interceptaron cuando iba camino al salón de belleza. La famosa afirmó que durante el asalto forcejeó con los delincuentes, lo que terminó por desatar su ira.

“Me bajo del coche, camino hacia el salón y antes de entrar al salón me interceptan dos hombres, identifiqué que era un asalto, aventé las llaves, se enoja, siento que empiezan a jalar la mochila… le doy una patada eso condicionó todo, se enoja… Me jala el pelo y me mete la pistola y la pistola se dispara”.

Al rededor del minuto 5:00, Mariazel comienza a llorar al recordar lo vivido:

El relato de Mariazel continuó hasta conmoverla hasta las lágrimas, al recordar que tuvieron que avisarles a sus padres. En medio del llanto, la actriz aseguró que ahora que es madre se pone en los zapatos de sus papás al momento de enterarse de su asalto y la situación de salud que enfrentaba.

“Mi papá me dice ‘ahora alcanzo. Vas a estar bien’ las palabras que te pueden decir. Pobre. Ahora que soy madre no me imagino una llamada así… No sé como le hizo mi papá, pero cuando yo llego, consciente, me agarra y a partir de ahí me intervinieron”

La actriz, incluso, continuó el relato con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, como se ve a continuación:

Mariazel recalcó que su padre se la “súper arriesgó” para que ella pudiera tener toda la atención médica posible a fin de salir adelante.

“Mi papá dijo ‘me la pueden mantener viva’, o sea, mi papá se la súper arriesgó por mí, para que yo estuviera como estoy ahora y yo se lo agradezco todos los días”.

Sin embargo, la familia de Mariazel se vio severamente afectada tras el asalto y el disparo cerca del rostro de la actriz.

“Me encuentro con un panorama, pues, terrible. Una familia destrozada, mi mamá ida completamente… a partir de ahí vino un deterioro de su salud, mental, sobre todo, muy fuerte”