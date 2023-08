Maribel Guardia afirma que su hijo fallecido, Julián Figueroa, le dijo, en una visión, cuándo morirá

Maribel Guardia afirmó que Julián Figueroa le dijo cuándo morirá. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia sorprendió al asegurar que, en una visión que tuvo, Julián Figueroa, su hijo fallecido, le reveló cuándo morirá. La famosa actriz y conductora aseguró que fue mientras rezaba cuando vio al hijo que procreó con Joan Sebastian.

¿Cuándo morirá Maribel Guardia?

En entrevista con varios medios de comunicación, la también cantante, quien se enteró de la muerte de su único hijo luego de una función de teatro, no compartió a detalle lo que, supuestamente, Julián Figueroa le dijo.

“Un día, cuando estaba rezando el Rosario, llegó a mí. Lo vi lleno de luz y me dijo muchas cosas sin hablar, era todo con la mente. Hasta me dijo cuando me voy a morir, pero ya no les voy a contar eso”, señaló Maribel Guardia.

Además, aseguró que el día en que muera será un “fiestón”, pues, dijo, volverá a ver a mucha gente que quiere, como a Julián Figueroa, quien fue el tercer hijo de Joan Sebastian en morir de manera inesperada.

“El día que me muera va a ser un fiestón porque me va a esperar ahí un montón de gente que amo”, consideró la famosa, que ha dedicado varios mensajes de amor a la memoria de su hijo.

A varios meses de la muerte de Julián Figueroa, a causa de un infarto, Maribel Guardia confesó que necesita ser acompañada por una tanatóloga y “trabajar” varias cosas, por lo que anunció una pausa en los proyectos para la pantalla.

“Estoy agotada física y mentalmente, voy a continuar con el teatro y, por este año, voy a procurar no hacer televisión. Cancelé varios proyectos con Netflix y otros que tenía, pero creo que lo necesito, necesito ver a una tanatóloga y trabajar muchas cosas que tengo que trabajar aquí en el corazón… ya he maquillado mucho mi dolor y ya tengo que trabajar”, confesó la famosa.