Maribel Guardia asiste a los juzgados familiares en medio de demanda por la custodia de su nieto

GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia busca la custodia de su nieto. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia acudió la mañana de este lunes 20 de octubre al juzgado familiar de Morelos, debido al proceso legal que mantiene por la custodia de su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa, quien perdió la vida en abril de 2023.

La actriz y cantante lució seria a su llegada a las instalaciones, mientras que su nuera, Imelda Garza Tuñón, y madre del nieto de Maribel Guardia, José Julián de 8 años, se le vio sonriendo, pero ambas arribaron por separado.

Conflicto familiar entre Maribel Guardia y Imelda Garza Tuñón

El enfrentamiento legal comenzó a principios de 2025, cuando Maribel Guardia, quien se cambiará de casa por razones de seguridad, interpuso una denuncia por violencia familiar y negligencia contra Imelda Garza Tuñón, acusándola de priorizar su vida social y de consumo por encima de la atención al menor.

A partir de esas denuncias, las autoridades otorgaron la custodia temporal de José Julián a Maribel Guardia, bajo el argumento de “proteger al niño mientras se revisan los hechos”.

Sin embargo, en marzo de 2025, se informó que Imelda recuperó la custodia del menor y que a Maribel Guardia se le impuso una orden de restricción para no acercarse al niño.

A pesar de ello, este nuevo trámite en el juzgado de Cuernavaca no representa un dictamen definitivo sobre la custodia. Según fuentes, las audiencias continúan y el proceso sigue bajo revisión por parte de los tribunales.

Maribel Guardia le pondrá una ofrenda a su hijo

Maribel Guardia compartió un video en su cuenta de Instagram sobre los preparativos de su ofrenda para el Día de Muertos que le pondrá en honor su hijo José Julián.

La actriz mostró los adornos que pondrá en el altar y aseguró que a Julián le gustaba la festividad y prometió que cuando esté listo lo mostrará.

Cabe recordar que el hijo de Maribel Guardia murió víctima de una infarto agudo al miocardio en su casa de la Ciudad de México el 9 de abril de 2023, tenía 27 años .