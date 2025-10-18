GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia compartió que se encuentra por mudarse de su casa por razones de seguridad, la misma donde vivió junto a su hijo, el fallecido Julián Figueroa. En un encuentro reciente con la prensa, la actriz también confesó que no se llevará con ella consigo las cenizas de Julián.

“Julián vive en mi corazón, es un proceso y nadie sabe cómo es hasta que lo vive”, contó a la prensa. Pero aclaró que aunque ya tiene un nicho preparado para las cenizas, aún no decide cuándo se despedirá de ellas.

Maribel Guardia también confirmó que la razón principal de su mudanza obedece a que mucha gente conocía donde vivía y no reveló cuál será su nueva dirección.

“Porque todos sabían dónde vivo, exactamente. Cualquier problema que tenía estaban todos parados en la reja y yo metida debajo del carro con el chófer ahí medio matándome. Ay, no, eso no es vida”. Maribel Guardia

¿Qué pasará con la casa de Maribel Guardia?

La famosa aseguró que la decisión no fue sencilla, pues es el espacio donde formó muchos recuerdos familiares.

“Es una mezcla de emociones, porque también adoraba mi casa, la adoro y la voy a querer siempre. Es difícil dejarla, pero también fluir es bueno. Yo creo que la vida son cambios constantes y hay que adaptarse”.

Y aclaró que no planea vender ni rentar la propiedad, pues guarda en ella muchos recuerdos de Julián y de su nieto, quien también pasó parte de su infancia en ese hogar.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.