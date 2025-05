¿Se reconciliaron? Maribel Guardia habla de nuevo acercamiento con Imelda Tuñón

GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia e Imelda Tuñón. Foto: Cuartoscuro

La disputa entre Maribel Guardia y su nuera, Imelda Tuñón, parece entrar en una tregua, pues la actriz aseguró que ya reanudó la comunicación con la viuda de su hijo, Julián Figueroa.

En entrevista con varios micrófonos, entre ellos “Ventaneando”, la actriz aseguró que el acercamiento fue por el cumpleaños de su nieto José Julián.

“Le escribí a Imelda y me contestó. Le dije: ‘oye, te puedo ayudar en algo, si necesitas dinero, si necesitas juguetes’. Me dijo que un juguetito ‘si se lo quieres mandar’. Le agradecí que me contestara… es la primera vez que le escribo en dos meses. Ella sí ha escrito otras veces, pero preguntándole básicamente por el cumpleaños… Todo esto es por el niño. Todo esto es por el bienestar del niño”

Sobre una posible reconciliación entre ella y la madre de su pequeño nieto, la actriz destacó que la situación la tendrá que definir un juez luego de que se emprendiera un proceso legal por supuesto descuido de la viuda de Julián Figueroa.

“Ya no se trata de nosotras dos. Yo creo que esto, al final, tiene que decidir un juez el que yo tenga visitas con el bebé para que sea algo claro”

Además, Maribel Guardia destacó que, tras la salida de su nieto de su casa, ella decidió enviarle sus cosas al hogar que habita con su madre, Imelda Tuñón.

“Le mandé yo la mitad del cuarto a Imelda y todavía está la mitad del cuarto lleno, pero le mandé la mitad. Los juguetes favoritos se los mandé todos”

Desde hace unas semanas el escándalo estalló entre las famosas luego de que se diera a conocer que Maribel Guardia había iniciado un proceso legal contra su nuera por descuido del pequeño José Julián.

En medio de la polémica, se señaló la supuesta adicción de Imelda Tuñón a las drogas y el alcohol.