La actriz Maribel Guardia habló, al finalizar la obra de teatro “Lagunilla Mi Barrio”, de lo que ocurre con su nuera, Imelda Tuñón, y su nieto, José Julián.

La cantante de origen costarricense agradeció a la prensa el acompañamiento con lo que ha ocurrido en su vida privada y ahora en una situación que considera es una de las más tristes.

A pesar de ser una situación triste, considera que es una decisión que debía tomar para defender y proteger a su nieto, José Julián, por el amor que le tiene.

La protagonista de “Pedro Navajas”, explicó que Imelda tiene “problemas de alcoholismo y de drogas”. A continuación en Unotv.com te mostramos un video en el que puedes ver todo lo que dijo al finalizar la puesta en escena.

El medio Al Punto Noticias compartió parte de la declaración a medios de la actriz. Recordó que su hijo, Julián Figueroa, también contaba con problemas del mismo tipo y que ella ya había vivido la experiencia.

Incluso dijo que Julián Figueroa estudiaba psicología para poder ayudar a otras personas al especializarse en adicciones. Maribel mencionó que aparte de las adicciones, Imelda también sufre de bipolaridad, una situación que afecta notablemente cuando se combina con alcoholismo y drogadicción.

Se mostró segura de que Imelda ama a su hijo, pero resaltó que “no basta sólo con el amor”.

“Imelda, yo sé que ama a su hijo, cómo no lo va a amar, y sé que mi nieto adora a su mamá, pero no basta con amar. A los hijos hay que protegerlos, hay que procurarlo, hay que cuidarlos y tristemente, Imelda no lo ha hecho.”

Maribel Guardia, actriz y cantante.