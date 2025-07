Maribel Guardia, actriz y conductora de 66 años, ha estado sumamente activa en redes sociales y en los medios de comunicación, pues además de compartir una espectacular foto en bikini negro, también aprovechó para desmentir un supuesto diagnóstico de leucemia.

El 23 de julio de 2025, el canal de YouTube llamado Kadri Paparazzi dio a conocer una supuesta leucemia que padecería la famosa que afectaría su figura; sin embargo, la también intérprete se ha encargado de descartar cualquier problema de salud que pudiera afectar su apariencia física.

A través de su cuenta de instagram, Maribel Guardia compartió una foto el 28 de julio en la que aparece con un bikini negro. Además, compartió el siguiente mensaje:

Compañeras y compañeros del gremio, como Gaby Platas, alabaron la foto de la actriz: “¡Es que no puedes ser tan hermosa!”, escribió.

Mariana Seoane compartió: “Espectacular”; mientras que Malillany Marín le dejó ver en su perfil: “Guapísima”, asimismo, Shanik Aspe le comentó: “De impacto”.

Un programa de espectáculos interceptó a Maribel el pasado martes 29 de julio y admitió haber perdido peso, aunque no se trata de una enfermedad, sino como secuela de la muerte de su hijo, Julián Figueroa, en 2023.

“Como bastante bien, soy de muy buen diente, y a pesar de que he comido bien, he adelgazado. Lo que me ha pasado con mi hijo no es cualquier cosa, el cuerpo te pasa factura”

Maribel Guardia