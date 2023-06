Desde el mar y con emotiva canción de Julián, Maribel Guardia recuerda a su hijo

Maribel Guardia recuerda con mucha frecuencia a su hijo Julián Figueroa, quien murió meses atrás producto de un infarto agudo al miocardio. En esta ocasión, la cantante lo hizo desde el mar y con el tema “El día en que te perdí”, canción del también hijo de Joan Sebastian.

El video compartido en Instagram por la actriz que, según se supo, se enteró de la muerte de su único hijo luego de dar función en el teatro, muestra a Maribel luciendo un bello vestido blanco que resalta a la orilla del mar.

“El mar es como la vida, nunca es igual, es impredecible”, escribió Maribel Guardia en redes sociales.

La también conductora, quien ha revelado detalles de su relación con Joan Sebastian, pasó unos días en la playa junto a su esposo, la viuda de Julián Figueroa y el hijo del fallecido cantante, quien habría despedido a su padre en redes sociales.

Tras la publicación del video, decenas de seguidores y amigos de Maribel Guardia mostraron su apoyo y admiración a la cantante y actriz por la manera en la que enfrenta la muerte de su único hijo, quien, aseguró, la visitó en sueños.

“Querida Maribel, admiro tu fortaleza en todos los sentidos”, “Mujer valiente. Que Dios siga dándole las fuerzas para soportar”, “No hay explicación humana para la fortaleza que esta mujer tiene, debe ser asunto de Dios y nada más, cómo te admiro mujer”, “Te acompaño en tus sentimientos, tengo 14 años extrañando a mi única hija y ni un nieto me dejó. Vivir un día a la vez con la ausencia”, “Cómo te admiro Maribel Guardia, con sólo verte se siente a un ser bello con luz infinita”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

La popular y querida actriz conmovió a los cibernautas por acompañar su video con una canción de Julián Figueroa, cuyas cenizas reposan en un altar en la casa de la famosa, según mostró en un video. El tema es “El día que te perdí”:

“No es que sea tan cobarde,

es que está ahí tarde, no puede sanar.

Desde el día de tu partida,

no me he podido levantar.

Pero te veo en sueños,

sí, vuelvo a ser tu dueño en esa realidad.

Sueño que estás conmigo,

y que me siento vivo, todo es felicidad.

Por eso no me queda más,

sólo me queda soñar”