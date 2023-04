Maribel Guardia regresa al teatro tras la muerte de Julián Figueroa

Maribel Guardia es muy querida por el público. Foto: Getty Images

Maribel Guardia, quien aún lamenta la pérdida de su hijo Julián Figueroa, que falleció el pasado 19 de abril por un infarto al miocardio, regresó al teatro y ofreció una función de la obra “Lagunilla, Mi Barrio”, siendo ovacionada y aplaudida por el público.

Maribel Guardia regresa al teatro tras muerte de Julián Figueroa

A su regreso a la obra de teatro “Lagunilla, Mi Barrio”, Maribel Guardia, a quien Arleth Terán mandó un mensaje por la muerte de Julián Figueroa, fue aplaudida por los asistentes, situación que provocó las lágrimas de la también cantante, quien, a pesar del profundo dolor por la partida de su único hijo, no deja de trabajar.

En una entrevista con algunos medios de comunicación, la también amiga de Olivia Collins, quien protagonizó una pelea con los reporteros en el funeral de Julián Figueroa, dijo estar agradecida con el público por el cariño y las muestras de afecto, además de contestar los mensajes de seguidores que pasan por una etapa de dolor similar.

“El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, y empecé a contestar a la gente que ha perdido un hijo, al igual que yo”, dijo la protagonista de “Tu y Yo”, telenovela en la que participó junto a Joan Sebastian, quien era el padre de su hijo.

Finalmente, Maribel Guardia, quien nació en Costa Rica y a sus 63 años luce una figura envidiable, dijo que ya no le teme a la muerte y que no dejará de trabajar porque debe continuar con su vida, tal y como hubiera querido Julián Figueroa.

“Eso le habría gustado, verme bien, verme entera, y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio, me traspasó mi tristeza a otro lugar. Ahora, ya no le tengo miedo a la muerte”, expresó la intérprete de “Besos Callejeros”.

Maribel Guardia comparte video junto a su nieto

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia compartió un video junto a su nieto José Julián, quien es hijo de Julián Figueroa e Imelda Garza, en el que disfruta de la compañía de su “luz en este momento”.

“¿Cómo no sonreír con este príncipe? Mi luz en este momento. Mi amor. Dios es bueno”, escribió la cantante.

El video de Maribel Guardia, quien es una de las famosas extranjeras que triunfó en México, ya cuenta con más de 877 mil “likes” y muchos comentarios por parte de artistas como Aracely Arámbula, Consuelo Duval, Mane de la Parra, Lorena Herrera, África Zavala y Chantal Andere.