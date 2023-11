Revela que tiene problemas: Maribel Guardia responde a críticas de su consuegra

Maribel Guardia se defendió de los ataques de su consuegra. Foto: GettyImages

Maribel Guardia respondió a las críticas que le lanzó su consuegra en las que la señora Imelda Tuñón la atacó asegurando que está obsesionada con su nieto a partir de la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa.

En defensa de Maribel Guardia, ya también se expresó Imelda Garza, nuera de la actriz, aclarando que no tiene una buena relación con su madre y le hizo saber su molestia por las críticas que emitió en las que incluso le dijo a la madre de Julián que “alcanzara” a su hijo.

Maribel Guardia revela que su consuegra tiene problemas con el alcohol

Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, murió en abril de 2023. Ante la pérdida, la actriz señaló que su nieto José Julián, era la fuerza que los ayudaría en su proceso de resignación.

La convivencia que tiene la estrella de “Aventurera” con el menor, ha sido mal vista por su consuegra al grado de que Imelda Tuñón lanzó duras críticas comentando que Maribel está obsesionada con José Julián y en realidad ve en el niño al hijo que perdió.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

A estas palabras, la actriz ya tuvo una reacción. De acuerdo con el conductor Gustavo Adolfo Infante, Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón le contaron en una entrevista que la madre de Imelda tiene problemas con la bebida.

Ver más

El comunicador destacó que la pareja le habló de los conflictos de la consuegra.

“Me hablaron ellos el sábado, que estaban en un evento de una casa hogar, me dijeron que no se divorcian, que están muy bien, que es una información sacada de contexto por la mamá de Imelda que tiene problemas por la manera de beber” Dijo Gustavo Adolfo Infante

La nuera de Maribel Guardia tuvo una postura sobre los señalamientos porque un usuario en redes sociales le dijo que detuviera las críticas de su madre. Imelda Garza respondió a la polémica aclarando que no se lleva bien con su mamá y que ella no la puede controlar porque además no viven juntas.

Otro rumor que desató el escándalo fue que Maribel y su esposo Marco Chacón estaban atravesando una crisis matrimonial y ya se estaban separando, información que la también cantante desmintió publicando una foto en la que besa a su pareja.