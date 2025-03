Maribel Guardia revela cómo sacaron a su nieto; “rompieron una puerta”, confirmó

GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia está en pleito legal por su nieto. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia reveló cómo fue que autoridades llegaron por su nieto Julián, en medio de la disputa que enfrenta la conductora con Imelda, madre del pequeño heredero de Julián Figueroa.

De acuerdo con la cantante, las autoridades habrían roto una puerta para ingresar por el menor.

“Llegaron. No, pues, explicación, no, no dieron explicación. La verdad es que rompieron la puerta, se metieron. Marco habló con el niño, le dijo: ‘No te preocupes, estas son personas buenas, vienen por ti, vas a estar con tu mamá’, y él se fue tranquilo”.

Maribel seguirá manteniendo a su nieto

En un encuentro con varios medios, entre ellos “Sale el sol”, a su arribo a los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México, Maribel Guardia aseguró que ella seguirá manteniendo a su nieto y continuará dándole dinero a Imelda, la viuda de Julián Figueroa.

“El deseo que yo tengo con el niño, independientemente de si está conmigo o no esté conmigo, es seguir manteniéndolo, seguir protegiéndolo, seguir dándole todo lo que le he dado desde que era un niño y seguir dándole dinero a Imelda por mes”, aseguró Maribel Guardia.

La actriz se dijo tranquila ante la situación y el regreso de su nieto a manos de su madre. De acuerdo con Guardia, ella sabía que el pequeño tendría que regresar con Imelda

“Estoy muy bien, muy tranquila. Yo siempre supe y siempre dije que mi intención es que ese niño estuviera con su mamá porque es el mejor lugar para que un hijo esté: con una madre. Si Imelda está bien, el niño va a estar bien y eso a mí me da mucha tranquilidad. Eso es lo más importante, la seguridad, el bienestar del niño. Aquí lo importante no es ni Imelda ni yo, es el niño”.