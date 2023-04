Maribel Guardia cuenta con más de 40 años de carrera artística. Foto: Getty Images

La cantante Maribel Guardia, quien regresó a los escenarios después de la partida de su hijo, reveló que tuvo un encuentro con Julián Figueroa, a quien vio “lleno de luz”, durante el rosario del cantante, quien murió el pasado 10 de abril por un infarto al miocardio.

Maribel Guardia revela encuentro con Julián Figueroa

A su salida del teatro, en el que participa en la obra “Lagunilla, Mi Barrio”, Maribel Guardia reveló a los medios de comunicación que tuvo un encuentro con Julián Figueroa durante un rosario del cantante, quien también era hijo de Joan Sebastian.

“El otro día tuve una experiencia increíble (…) cerrando los ojos, empecé a rezar y vi a Julián. Le quiero contar esta experiencia a todos los que me están viendo y que han perdido un ser querido”, dijo la intérprete de “Besos Callejeros”.

Maribel Guardia, una de las famosas más guapas y queridas por el público, dijo que sintió la “luz” y presencia de su hijo, quien antes de morir había grabado temas con Diego Verdaguer.

“Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble. Me abrazó, y cuando me abrazó, sentí toda la luz y la felicidad que él sentía. Sentí que de ahí somos, que venimos de la luz. Julián me abrazó como tres veces. Se veía pleno, lleno de luz”, confesó la protagonista de “Tu y Yo”, telenovela en la que trabajó junto a Joan Sebastian.

Finalmente, la también actriz, quien es una de las famosas extranjeras que triunfaron en México, señaló que ya no le tiene miedo a la muerte, además de agradecer al público y a sus seguidores por todas las muestras de cariño ante la etapa de dolor que vive.

“Ya no le tengo miedo a la muerte, porque yo decía ¿qué hay del otro lado?. Ya sé lo que hay atrás, y es una luz, una felicidad y una plenitud. La verdadera vida la tenemos al otro lado y no aquí”, expresó Maribel Guardia.

Maribel Guardia compartió su experiencia con sus fans

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia ya había compartido su acercamiento con Julián Figueroa, quien murió a los 27 años, con algunos seguidores que también sufrieron la pérdida de un ser querido.

“Ellos están en la luz, no lo dudes ni un segundo. Ya los veremos algún día. Yo vi a mi Julián, lleno de luz, con una sonrisa inmensa, y me abrazó”, respondió la cantante a una usuaria.

La serie de reacciones y comentarios surgieron por el video que compartió Maribel Guardia junto a José Julián, el hijo que tuvo Julián Figueroa con Imelda Garza, quien fue criticada por la forma en que despidió al cantante.