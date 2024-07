¿Se acabó la eterna juventud? Maribel Guardia sorprende a fans; afirman que ya se le notan los años

Afirman que ya se le notan los años a Maribel Guardia. Foto: Cuartoscuro

Maribel Guardia sorprendió al aparecer con signos de la edad, según consideraron los cibernautas. A través de un video, los usuarios de redes sociales afirmaron que a la actriz comenzaron, ya, a hacérsele visibles los 65 años que tiene.

¿Se le notan los años a Maribel? Por este video dicen que sí

Fue a su llegada a una obra de teatro en donde participa su nieto, hijo del fallecido Julián Figueroa, que la actriz fue captada por varias cámaras. En el video, se ve a la famosa muy bien arreglada; sin embargo, afirman que ya no puede ocular los más de 60 años.

“Yo creyendo que la juventud de Maribel Guardia era eterna, pero con este video ya me di cuenta de que no”, “Ya se ve cansada por los años”, “Maribel Guardia, la juventud no es para siempre”, “La vejez no perdona a nadie”, “Pensé que era Carmen Campuzano”, “Ahora sí echaste el viejazo Maribelita. Eres mi inspiración”, “Doña Maribel, ya pasaron sus mejores momentos”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Sin embargo, algunos fans de la expareja de Joan Sebastian la defendieron, asegurando que la famosa sigue luciendo espectacular.

“Qué hermosa mujer”, “Bella siempre y educada”, “Tan linda señora”, “Es divina”, “Mis respetos para esta gran señora”, “Bella Maribel por dentro y por fuera”, “La señora, a sus años, luce muy bien”, “Siempre tan amable y educada cuando habla”, “Qué bonita para su edad”, afirmaron sus fans.

Las mejores fotos de la famosa

Pese a las críticas que recibió la actriz, la famosa es muy activa en redes sociales, en donde comparte fotografías para presumir entallados vestidos que demuestran que es una de las celebridades con mejor cuerpo.

En su cuenta de Instagram, Maribel Guardia también comparte los increíbles atuendos con los que descansa en la playa.

Además, la actriz también comparte cómo luce con los atuendos que utiliza para las obras de teatro y presentaciones que tiene.