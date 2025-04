Maribel Guardia teme por su vida tras supuestas amenazas de Imelda Tuñón

GENERANDO AUDIO...

Maribel Guardia acusa de amenazas a Imelda Tuñón. Fotos: Cuartoscuro / Getty Images

La disputa entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón parece no tener fin, pues la actriz afirmó temer por su vida tras recibir supuestas amenazas por parte de la modelo y madre de su nieto José Julián.

"Temo por mi vida por mi seguridad, si algo me pasa quiero que sepan quien fue". 💥 MARIBEL GUARDIA -tengo miedo- @MaribelGuardia #qbuenchisme pic.twitter.com/zUscerS5Gm — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) April 4, 2025

En una entrevista con medios de comunicación, entre ellos la periodista Laura Estrada, la artista costarricense aseguró que no deja de recibir amenazas, por lo cual siente miedo.

“He estado con muchas amenazas. Temo por mi vida y por mi seguridad. Tengo miedo de que se metan a mi casa. Ya no tengo seguridad. Todo el mundo sabe dónde vivo”, expresó Maribel Guardia.

La protagonista de “Tú y yo” señaló que no le gustaría irse del país, pero responsabilizó a Imelda Tuñón, madre de su nieto José Julián, en caso de que le llegue a pasar algo.

“Si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. Tengo miedo de que me hagan algo. Si me llega a pasar algo, quiero que quede claro que he recibido amenazas”, señaló la actriz.

Maribel Guardia e Imelda Tuñón mantienen una disputa por la custodia de su nieto, fruto del matrimonio que sostuvo la modelo con Julián Figueroa, hijo de la cantante.

Imelda Tuñón responde ante supuestas amenazas hacia Maribel Guardia

Tras las declaraciones de la protagonista de “¡Qué Madre Tan Padre!”, en una entrevista con Maxine Woodside, la modelo negó haber amenazado a su exsuegra, por quien siente respeto, según lo dicho.

#EXCLUSIVA | Con firmeza, Imelda Tuñón niega haber amenazado a Maribel Guardia 😠🙅‍♀️ y deja claro que no comparte ese tipo de actitudes: “Se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo” 🤍👵👶. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/w7d3k9nt2v — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 4, 2025

“No, la verdad es que yo nunca la he amenazado. A mí me parece que se merece todo mi respeto por ser la abuela de mi hijo. Yo jamás haría algo así”, afirmó la viuda de Julián Figueroa.

Imelda Tuñón se deslindó de cualquier responsabilidad, afirmando que reprueba cualquier tipo de acto contra Maribel Guardia, los cuales “no vienen de mi parte“.

La actriz habla del testamento de Julián Figueroa

Entre otros temas, la intérprete habló sobre el testamento de Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023, afirmando que la herencia del actor sólo le pertenece a su nieto.

“A mí me encantó cuando salió el testamento. El heredero universal de mi hijo es José Julián, mi nieto. ¿Por qué va a ser falso? Le dejó todo a su propio hijo”, detalló la actriz.

Las declaraciones de Maribel Guardia contradicen lo dicho por Imelda Tuñón, quien afirma que la actriz, al igual que su esposo Marco Chacón, alteraron el documento, por lo cual ella no resultaría beneficiada.