Maribou State presenta “Hallucinating Love”: su álbum más íntimo 

Maribou State lanzó “Hallucinating Love”. Foto: Rory Dewar

El dúo británico Maribou State, compuesto por Chris Davids y Liam Ivory, regresa a escena con su nuevo y muy esperado álbum “Hallucinating Love”. Este trabajo, marcado por una notable evolución en su sonido, fusiona intimidad y complejidad, desplegando una paleta musical enriquecida por himnos sublimes, cuerdas elevadas y colaboraciones destacadas.

El álbum surge en un momento de renovación del proyecto, que ha sabido transformar la adversidad en arte. Tras un periodo complicado marcado por desafíos personales y globales, especialmente la delicada situación de salud de Chris Davids –diagnosticado con la rara malformación de Chiari y sometido a una cirugía en noviembre de 2023–, Maribou State retoma los estudios y ensayos a tiempo completo. “Hallucinating Love” se impregna así de una calidez especial, reflejo del reencuentro y la fuerza compartida entre amigos y colaboradores.

La producción del disco cuenta con la participación de talentos como el productor Jack Sibley y el bajista Jonjo Williams, quienes aportan una frescura vital a cada composición. Además, el trabajo se ve enriquecido por los recientes sencillos “All I Need”, “Bloom” y “Otherside”. Este último, fruto de la colaboración con la vocalista de larga trayectoria Holly Walker, ha sido muy bien recibido tanto por la crítica como por el público, sumándose al respaldo de medios internacionales como Pitchfork, NME, Clash, The Line of Best Fit, Billboard, Mixmag y la prestigiosa BBC Radio.

Maribou State no es ajeno al reconocimiento: desde su irrupción con el álbum debut “Portraits” en 2015, y el aclamado “Kingdom In Colour” en 2019, han sabido redefinir la electrónica soul y downtempo para una nueva generación. Sus giras mundiales los han llevado a escenarios emblemáticos, como la Ópera de Sídney y Glastonbury, consolidándolos como referentes y ganadores de reconocimientos tales como “Artistas del Año” por Mixmag.

El álbum “Hallucinating Love” también es testigo de un proceso creativo marcado por momentos difíciles. Durante el 2020, lo que se planeó como un reinicio se transformó en una espiral de desafíos: Chris enfrentó el insomnio crónico y un diagnóstico de TDAH, mientras que Liam luchó contra una ansiedad paralizante, todo en un contexto global de incertidumbre.

“Cuando estábamos escribiendo, imaginábamos lo grandioso que sería finalmente volver al escenario y reunir a la gente nuevamente. Ese álbum, titulado ‘Hallucinating Love’, está impregnado de una calidez especial, la sensación de estar con tus amigos en un festival, abrazándolos con fuerza y de superar unos años desafiantes. Han sido tan compasivos y comprensivos durante este tiempo, ha sido realmente increíble”, comenta Chris, resaltando el espíritu de unión y superación que permea cada nota del nuevo disco.

Con el lanzamiento de “Hallucinating Love” y su inminente gira, Maribou State marca un hito en su carrera, demostrando que incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar luz y transformar el dolor en una experiencia musical profundamente conmovedora.