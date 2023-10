Marimar Vega se siente en “equilibrio” tras años de terapia

Marimar Vega tiene 40 años. Foto: Cuartoscuro.

Marimar Vega está en “equilibrio” tras 15 años de terapia, así lo confeso la actriz en entrevista para UnoTV UnoTV.com.

La actriz mexicana compartió que cree mucho en la psicología y en la terapia, pues son herramientas que le han ayudado a encontrar un “balance”, a conocerse mejor y también a asumir la responsabilidad de todos sus actos, ya sea para bien o para mal.

“Creo que hay que hacerse responsable de todo en la vida, de las cosas malas y de las cosas buenas y a partir de ahí uno puede empezar a construir más la vida que quiere”. Marimar Vega, actriz

La hija de Gonzalo Vega agregó, que el tener “un hombre maravilloso” a su lado (su esposo Jerónimo Rodríguez) , que la apoya en todo, le ha permitido precisamente construir la vida que quiere: “también mi familia y una red de amigos muy lindos han sido indispensables. Creo que estoy en una edad donde puedes darle valor a las cosas que realmente importan”.

Desde hace 15 años comenzó a tomar terapia

Vega se describió como una persona”muy curiosa”, por ello hace 15 años aproximadamente, comenzó en el camino de la Cábala: “pasé por muchas cosas, pero creo que donde me he sentido mejor y que me ha ayudado más, es cuando empecé a ir con Efrén, mi terapeuta con el que ahora hago mi podcast ‘El rincón de los errores'”.

“Llevo muchos años en esto, tomando diferentes herramientas, no siempre haciendo lo mismo, como que hice un conjunto de lo que realmente a mí me sirve y pues utilizo todas esos instrumentos. Yo creo que es un trabajo que nunca acaba porque vienen pruebas y retos constantemente”, dijo Marimar.

Marimar Vega da vida a una doctora en serie

Por primera vez, Marimar Vega interpretará a una doctora en un proyecto actoral, la actriz reveló que ha sido uno de los retos más grandes de su carrera y para el que más se ha preparado, pues todo lo hace de memoria, utilizando muchos términos médicos.

La serie se llama “Dra Lucía”, cuenta la historia de una mujer, que tras sufrir un accidente, desarrollará un don extraordinario, la historia estará ambientada en un hospital llamado Matilde Montoya, y dentro de él, su equipo de médicos afrontará los desafíos del día a día.

También se mostrarán a fondo la vida personal de los doctores y la manera en que se enfrentan a los problemas conforme avance la trama.

Marimar Vega, encarnará a la Doctora Lucía Castillo, quien es la protagonista de la serie, Kuno Becker, Mauricio Islas, Cristian de la Fuente y Ana Layevska también forman parte de la serie de Tv Azteca.