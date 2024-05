Marina de Tavira se enfureció con su madre por no dejarla actuar de niña, ahora lo agradece

Marina de Tavira estuvo nominada al Oscar en 2019. Foto: AFP

La actriz mexicana, Marina de Tavira, nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto en 2019 por la película “Roma”, reveló a Unotv.com, que su gusto por la actuación comenzó desde que era muy joven y aunque ella quería incursionar en el medio artístico, desde los 17 años, su mamá se lo impidió.

Marina recordó, que por pertenecer a una familia muy cercana al teatro (sobrina del director Luis de Tavira y de la actriz Rosa María Bianchi), constantemente la invitaban a participar en diversos proyectos, pero su madre, María Lucila Isabel Servitje Montull, no se lo permitió, pues consideraba que primero debía terminar la prepa y decidir qué iba a estudiar.

“Decía que tenía que ser una decisión consciente y adulta. Yo estaba furiosa con ella, furiosa y me acuerdo que le dije un día a los 17 años, le dije mamá me arruinaste la vida ya nunca voy a ser una actriz joven. Ahora lo entiendo”. Marina de Tavira.

A sus 50 años, Marina de Tavira ha dejado de preocuparse por la edad, pues continúa teniendo trabajo y sobretodo, la posibilidad de hacer proyectos que le apasionan y disfruta hacerlos.

La edad no es importante para Marina de Tavira

La protagonista de la obra de teatro “Consentimiento” confesó, que por mucho tiempo estuvo preocupada por el paso del tiempo, pero ya no.

“Yo sí creo, que me voy sintiendo cada vez más segura y con menos necesidad de probar nada, entonces cada proyecto que hago lo escojo porque lo quiero hacer, ya no busco proyectos para ser reconocida, sino para disfrutarlos eso está increíble”. Marina de Tavira

“Latido” llega a Prime Video

“Latido”, cinta escrita y dirigida por Katina Medina Mora llega a Prime Video este 10 de mayo, se trata de una película que explora la maternidad desde dos diferentes puntos de vista.

“Contrapone a dos personajes, una mujer que está en sus últimas posibilidades de ser madre y no lo ha logrado, después de buscarlo muchísimo y someterse a tratamientos in vitro sin cesar, que han afectado incluso su relación de pareja y su salud con una adolescente que está enfrentando un embarazo no deseado”, describió Marina de Tavira.

Un filme que muestra, que la maternidad se da de muchas maneras y formas, así como los embarazos, la mentalidad de cada mujeres es distinta.

La historia presenta a dos mujeres que carecen de una figura materna, Leonor (Marina) se niega a hablar de su madre, quien murió muchos años atrás por causas no especificadas, mientras que Emilia (Camila Calónico) fue abandonada por su madre en casa de su abuela, junto a sus hermanos menores.