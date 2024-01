Marina de Tavira vuelve al teatro: “Yolo quiero hacer cosas que me apasionen”

Marina de Tavira tiene 49 años. Foto: Gettyimages.

Marina de Tavira vuelve al teatro pues es lo que más disfruta hacer, en entrevista para Unotv.com, la actriz aseguró que está en un momento de su vida en el que solo quiere hacer las cosas que le apasionan, trabajar con textos que la muevan y que sus personajes la confronten.

“Conforme vas cumpliendo años, inevitablemente te das cuenta que cada mes, cada semana y cada día es único, eso lo quiero aprovechar al máximo, no quiero meterme en proyectos que no me apasionan, aunque puedan ser muy mediáticos o me puedan dar más presencia, no tomo las decisiones de esa manera. Quiero disfrutar ser feliz lo más que pueda”, dijo Tavira.

Tavira regresará al teatro el 11 y 12 de febrero con la obra “Consentimiento”, la cual estuvo en cartelera en septiembre y octubre del 2023. Debido al éxito, las funciones serán en el Teatro Ciudad Esperanza, que tiene un aforo de más de 1300 personas.

“Creo que para todas las personas que hacemos teatro, pisar ese escenario y llevar una puesta en escena, es un sueño hecho realidad. Es un teatro muy grande y en realidad es nuestra despedida de este montaje”. Marina de Tavira.

Después de hacer cine y series de televisión en los últimos años, Marina de Tavira dedicará gran parte de este 2024 para trabajar en el teatro.

“Consentimiento”, obra que protagoniza Marina de Tavira

“Consentimiento” es una obra que plantea el provocador enfrentamiento entre la justicia y la ley, explorando el contraste entre la empatía y la ambición económica, en un mundo donde las relaciones superficiales y los intereses personales prevalecen sobre la verdad y la legalidad.

La obra examina la impersonalidad de la justicia en la sociedad contemporánea, a partir de los sufrimientos que enfrenta una mujer víctima de violación.

Pone sobre la mesa temas como el abuso sexual, el aborto decidido unilateralmente, la misoginia del sistema judicial al tratar la problemática de género, así como las relaciones de pareja, la mentira, la traición y la posibilidad del perdón.

“Esta obra fue escrita en el 2017, donde apenas se empezaba a hablar de esto, incluso antes del movimiento Me Too, siento que la escritora Nina Raine , estaba viendo un futuro, siendo premonitoria en ese sentido y y la obra trata el tema del consentimiento de maneras muy interesantes”, añadió Marina.

“Se me hace que es un texto muy inteligente, yo siempre estoy buscando poner en escena cosas que nos muevan a pensar y sobretodo, ojalá, nos hagan ser mejores”. Marina de Tavira

Enrique Singer es el director de la puesta en escena; Marina de Tavira comparte créditos con Juan Manuel Bernal, Adriana Llabrés, Alfonso Borbolla, Arturo Barba, Daniela Schmidt y Jana Raluy.