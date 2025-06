GENERANDO AUDIO...

Marlene Calderón tiene 46 años. Foto: UnoTV

Marlene Calderón, la ex integrante del llamado “Clan Trevi-Andrade” lanzó el tema musical, “Paraíso”, en honor a su hijo fallecido, Orlando, quien murió a los 16 años tras perder la lucha contra el cáncer.

Después de años de cargar con el estigma y la vergüenza impuesta por otros, Marlene Calderón decidió alzar la voz y esta vez no como corista ni en silencio, sino al frente, con un micrófono, con una canción propia y el corazón expuesto.

“Yo era la estrellita de Los Mochis”, recordó Marlene, “la que bailaba flamenco, cantaba en todos lados, hacía obras musicales”.

A los 46 años, Marlene Calderón decidió retomar su carrera musical, lanzando su segundo sencillo como solista titulado “Paraíso”, un tema que representa no sólo un tributo a su hijo, sino también un acto de resiliencia y sanación personal, marcando su regreso al mundo artístico con una voz renovada y una historia de superación.

El videoclip del tema incluye imágenes de Orlando, enviadas por la propia cantante a los realizadores. “Fue todo un sueño hecho realidad. Desde la grabación de la voz, hasta la edición final. Puse todo mi corazón en esa canción”, explicó Marlene.

Antes de este lanzamiento, grabó “Catarsis”, tema basado en la experiencia de vida que sufrió como víctima de abuso.

¿Quién es Marlene Calderón?

Marlene Calderón es una cantante mexicana que inició su carrera artística a los 13 años como corista de Gloria Trevi, integrándose al controvertido “Clan Trevi-Andrade” liderado por el productor Sergio Andrade.

Durante su tiempo en el grupo, vivió situaciones de abuso y manipulación que marcaron profundamente su vida personal y profesional.

A pesar de haber participado en grandes escenarios como Viña del Mar, el Auditorio Nacional y el Madison Square Garden, su desarrollo artístico fue limitado y controlado por el entorno en el que se encontraba.

Tras su salida del clan, Marlene enfrentó desafíos legales y personales, incluyendo un proceso judicial en 1999 relacionado con el caso, del cual fue liberada ocho meses después tras pagar una fianza.

Durante más de dos décadas, se mantuvo alejada de la música, enfocándose en su bienestar físico y emocional, convirtiéndose en instructora de baile y fitness.

“Yo vivía con un no decir que era Marlene Calderón. Me enojaba cuando me reconocían. Ahora ya no me importa. Ya digo: ‘Sí, sí soy’”, afirma con determinación.

El camino no ha sido fácil

El camino no ha sido sencillo para Marlene Calderón: “Muchas veces pensé que esto no era para mí. Querer cantar me llevó al infierno. Y cuando se acercaban productores, volvían las condiciones injustas: que si no accedía a ciertos intereses, entonces no podía grabar”, relató.

Marlene ha vivido expuesta al juicio de la opinión pública durante décadas. Aunque hoy se siente más fuerte, reconoce que las críticas persisten.

“Me han dicho que ya estoy vieja para esto, que si no la hice de joven, menos ahora. Incluso hubo quien se atrevió a decir que ojalá lo que le pasó a mi hijo muerto le pase al que tengo vivo. Eso es otro nivel. Eso duele”, reconoce con voz firme.

La cantante, Marlene Calderón, ha logrado encontrar la paz. La terapia, la fe, y su familia han sido pilares fundamentales para reconstruirse. “No me importa el tiempo que tuvo que pasar. Hoy puedo decir que estoy sana por dentro. Y no pretendo ser como nadie más. No quiero ser ‘la marca’, ni vivir en esa sombra”.