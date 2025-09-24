Maroon 5 inaugurará la Arena Guadalajara: Banco Azteca te regala un segundo boleto al comprar con todas sus tarjetas

GENERANDO AUDIO...

¡Vive la experiencia con familiares y amigos! Foto: Getty Images/Ilustrativa

Maroon 5 inaugurará la Arena Guadalajara en lo que promete ser una noche épica con éxitos como This Love, Moves Like Jagger y Sugar. Y para no perderse este magno evento, Banco Azteca te regala el segundo boleto al comprar con todas las tarjetas Banco Azteca.

¡Te contamos los detalles para que te lances a ver a Adam Levine y compañía!

¿Cuándo es la inauguración de la Arena Guadalajara?

Maroon 5 estrenará la nueva Arena Guadalajara el próximo jueves 2 de octubre de 2025. Cabe mencionar que el recinto, ubicado en Periférico Norte Ricardo Flores Magón Oriente 401, tiene capacidad para 20 mil personas. También cuenta con 74 suites exclusivas, más de 400 pantallas y un sistema de seguridad con 300 cámaras; así como 2 mil cajones de estacionamiento.

Por si fuera poco, la Arena Guadalajara, la segunda más grande del país, después de la Arena CDMX, cuenta con una acústica de primer nivel, lo que asegura una experiencia única para todos los asistentes.

¿Cómo aprovechar la promoción especial de Banco Azteca?

Banco Azteca te regala el segundo boleto al comprar con todas las tarjetas Banco Azteca, una oportunidad única para que más fans puedan disfrutar del concierto de apertura.

Desde el 19 de septiembre y hasta el 2 de octubre, Banco Azteca te regala un segundo boleto al comprar con sus tarjetas de débito y crédito. Además, toma en cuenta que la promoción aplica al adquirir las entradas en línea, puntos de venta y taquillas de la Arena Guadalajara, hasta agotar existencias.

Esta promoción busca que la música del grupo originario de Los Ángeles, California, llegue a todos, haciendo de la noche un evento accesible y emocionante para familias, parejas y amigos.

Una inauguración que marcará historia

Más que un concierto, la presentación de Maroon 5 marca el inicio de una nueva era de entretenimiento en la “Perla Tapatía”. El recinto no solo ofrecerá espectáculos musicales, sino también eventos deportivos y culturales de clase mundial.

¡No te quedes fuera, asegura tu entrada y vive el inicio de la historia de la Arena Guadalajara junto a Maroon 5!