Martha Debayle: polémicas que la han rodeado recientemente

La conductora de radio y televisión, Martha Debayle, volvió a estar en el ojo del huracán recientemente por unas recomendaciones para que sus “cuentahabientes“, como ella llama a sus seguidores en las redes sociales, reciban a visitas en casa; sin embargo, no es la primera vez que causa polémica; a continuación, en Unotv.com te decimos algunas de las más recientes en las que se ha visto envuelta.

Costumbres bonitas

Hace unos días, la conductora Martha Debayle compartió un video en el que daba recomendaciones para recibir a amigos y familiares en casa y con los que, según ella, se iban a lucir e iban a quedar como unos buenos anfitriones.

Sin embargo, los consejos distaron de la realidad de muchos internautas y comenzaron a “lloverle” memes y críticas, pues “las condiciones económicas de la mayoría de las personas” no da para poder ofrecer un vaso de agua servido en una charola de plata o para ofrecer refresco de lata en “calcetines“.

En el video titulado “Recibir bonito”, Maryha Debayle asegura que en casa siempre tuvo una educación enfocada a tener “costumbres bonitas”.

A decir de los internautas, esos consejos facilísimos, que Martha Debayle compartió, sólo dejan ver el nicho de privilegios en el que se encuentra y resultaron hasta divertidos, pues resultaron memes como éste:

Entre los tips que Martha Debayle compartió se encuentran:

¿Cómo servir un vaso de agua?

¿Cómo llevar refresco a los invitados?

¿Cómo ofrecer té helado?

¿Cómo ofrecer pan dulce?

¿Cómo servir queso con galletas?

La reina Isabel II era como la abuelita de mi hija

Además de ser conductora de televisión y podcastera, Martha Debayle es locutora de radio, medio en el que le tocó anunciar la muerte de la reina Isabel II.

Al aire, Debayle no pudo contener las lágrimas y en sus reflexiones sobre la reina dijo que se encontraba muy triste porque su hija decía que la monarca inglesa “era como su abuelita”, lo que desató burlas y críticas.

“Mi hija me habló ahorita llorando porque ella decía que era su abuelita, pero es muy conmovedor. Es una figura histórica, es una figura que vivimos en nuestro tiempo. Para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame”. Dijo Martha Debayle.

El fallecimiento de la reina Isabel II ocurrió el 8 de septiembre de 2022.

No hago radio para gente jodida

En una entrevista que dio en el marco del lanzamiento de su proyecto Martha Debayle Home, la conductora nicaraguense, nacionalizada mexicana, dijo que sus productos no eran para gente jodida.

“Yo no hago radio para gente jodida. Martha Debayle Home no es para gente jodida. Las revistas que hacemos no son para gente jodida y los sitios de internet que hacemos tampoco son para gente jodida”.

Sin embargo, en recientes declaraciones aseguró que dichas palabras fueron sacadas de contexto, pues ella cuando dice que “hay que vivir bonito” no se refiere al dinero o el poder adquisitivo, sino a la disciplina y a creer que las personas tienen muy alto el nivel de merecimiento.