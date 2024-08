Martha Debayle revelará detalles de su vida privada en podcast “Off the record”

Martha Debayle invitará amigos y familiares a su podcast. Foto: Eureka

Martha Debayle entra al negocio de los podcast con ‘Off the record’, un espacio en el que la empresaria hablará libremente, con su esposo, familiares y amigos muy cercanos, entre ellos celebridades y líderes de opinión, sobre diversos temas que los motivan, les dan curiosidad y hasta son tabúes.

UnoTV.com platicó con la comunicadora sobre este podcast en audio y video, que se estrenará en todas las plataformas, el jueves 22 de agosto. Según relató, se trata de una alternativa para el público donde se contarán y revelarán cosas, que en la cabina de radio, no se han atrevido aún. Un espacio en el que se mostrarán tal como son, detrás de cámaras y micrófonos.

Martha Debayle busca siempre ser honesta con su público

Debayle aseguró que el programa de radio que tiene en W Radio, desde hace 19 años, se ha caracterizado por ser “muy honesto” y considera eso ha sido gran parte del éxito, ahora no teme revelar intimidades sobre ella, sus amigos e incluso su esposo.

“Bajo la misión de ayudar y dar las herramientas para hacer la mejor versión de uno mismo a la audiencia, pues cómo te vas a guardar lo que tú has vivido, lo que tú has aprendido y la sabiduría que tienes porque los años no pasan en balde, la honestidad con que hablamos en ese programa es lo que yo siento que la audiencia aprecia mucho”.

La conductora recalcó, que como ella entrevista doctores, terapeutas y especialistas y tantas veces ha tenido conversaciones con sus amigos, le resulta muy natural llevar esas conversaciones a otro lugar, en este caso al podcast “Off the record”.

“Siento que mi audiencia es sumamente consciente e inteligente y agradece profundamente la honestidad y creo que en un mundo como el que vivimos hoy, ser neto es muy refrescante”. Martha Debayle

¿Qué es “Off the record”?

Martha Debayle abre las puertas de su círculo más íntimo de amistades para compartir experiencias y aprendizajes en conversaciones honestas y divertidas en este podcast.

Se trata de un nuevo podcast de Wondery en el que se podrá disfrutar de conversaciones íntimas, crudas, reales y sin censura, que no suceden en la cabina de radio.

Entre las personalidades que formarán parte de la conversación de “Off the Record” están Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, el periodista Leonardo Kurchenko, Charo Fernández, ícono de la radio en México y el empresario Juan Garibay, esposo de Martha, entre otros.

¿Cuándo se estrena?

“Off the record” inicia el próximo 22 de agosto con nuevos episodios cada jueves.