¡Martha Higareda está embarazada! La actriz espera su primer bebé con Lewis Howes

Martha Higareda confirma su embarazo. Foto: Getty Images

La actriz mexicana Martha Higareda y su esposo, el conferencista estadounidense Lewis Howes, están esperando a su primer hijo. La noticia fue confirmada por la propia actriz en una entrevista, donde compartió detalles íntimos de este momento tan especial en sus vidas.

Según contó Martha Higareda para la revista Caras, el embarazo llega después de que se sometiera a una cirugía para remover miomas, lo cual aumentó significativamente sus probabilidades de concebir. Tras el procedimiento, decidieron intentarlo de forma natural, y una prueba de embarazo casera fue el primer indicio de la buena noticia.

Para confirmar el resultado, se realizó un análisis de sangre que, finalmente, dio positivo. “Fue superemotivo. Lloré de alegría y agradecimiento. Y sentí una felicidad y amor profundo inexplicable”, reveló la actriz.

El momento lo compartieron en su cuenta de Instagram, en el que Martha no pudo evitar sentir emoción al grado de llorar, mientras que Lewis no paraba de sonreír y aprovechó para decirle a su esposa que siempre confió en que estaba embarazada.

Martha Higareda también explicó que, desde el inicio de su relación, tanto ella como Lewis hablaron con honestidad sobre el deseo de formar una familia.

“Lewis desde el principio me dijo que él sabía que iba a tener hijos pero que no había confiado en ninguna mujer antes como para pensar, con ella si. No fue sino hasta que nos conocimos más profundamente que dijo. “es con ella, confío en sus valores, en su forma de ser y en que es una mujer fuerte, que aunque yo no estuviera, sacaría a nuestra familia adelante””, dijo.

Martha también dijo que le daba miedo tener hijos con alguien en quien no confiaba completamente, con sus exparejas “algo en mí decía que no eran ellos o que yo no estaba lista a pesar de querer tener hijo”, pero con Lewis supo que sí quería.

Por su parte Lewis se mostró emocionado de tener un bebé, dijo que ama a Martha, a México y su cultura, por lo que “será muy bonito darle la bienvenida a este nuevo integrante de la familia”.

La pareja confirmó que ya han estado comprando cosas para recibir al bebé, además de manera emocional se siguen preparando y poniéndose de acuerdo estando en la “misma página”.

“Estamos muy contentos, es una etapa de crecimiento y expansión. Más que contentos, Lewis dice que es el mejor año de su vida y yo estoy de acuerdo. Este mismo año nos casamos y estamos expandiendo nuestra familia”, contó Martha.

Por su parte, Lewis contó que quiere seguir creciendo con su negocio y poder perseguir su sueño de jugar en las Olimpiadas de 2028 con la selección de balonmano de Estados Unidos, “todo esto mientras intento ser el mejor esposo y papá que pueda“.

Martha y Lewis fueron cuestionados por el nombre que le pondrían al bebé, pero aún lo están pensando, además no especificaron cuántas semanas de embarazo tiene.

La pareja contrajo matrimonio el pasado 8 de febrero de 2025 en Playa del Carmen, Quintana Roo, en una ceremonia íntima a la orilla del mar. Desde entonces, se han mostrado muy unidos en redes sociales, compartiendo aspectos de su vida diaria, su espiritualidad y su compromiso por crecer como pareja.