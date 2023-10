Martin Scorsese visita México, elogia a Leonardo Di Caprio y al mexicano Rodrigo Prieto

Martin Scorsese está en México. Foto: Gettyimages.

Martin Scorsese visitó la CDMX para presentar su más reciente filme “Los asesinos de la luna”, cinta en la que eligió a dos de sus más grandes y entrañables amigos de la industria para protagonizarla, Robert de Niro y Leonardo Di Caprio. El cineasta reconoció, que gracias a ellos ha aprendido más de cine y se ha sabido reinventar.

“Con Leo y Bob hay un círculo de mucha confianza (…), tenemos este grupo y me gusta trabajar con ellos. Para un cineasta como yo, después de 55 años, nunca pensé estar aquí”, declaró el cineasta de 80 años.

Scorsese añadió, que aunque lleva muchos años en la industria, no es la misma persona y que sigue buscando el estilo, no conscientemente, de manera orgánica, para mostrarlo de manera visual al lado de Rodrigo Prieto, el fotógrafo mexicano con el que ha filmado cuatro cintas: “me gusta lo que tenemos (…) y cómo hacemos cosas que no habíamos intentado antes”.

Añadió. que existe tanta confianza con el mexicano, que muchas veces ya no tiene que pedirle las cosas pues se entienden y comunican muy bien.

En conferencia de prensa, a la que asistió Unotv.com, Martin Scorsese reveló, que su amistad con De Niro tiene más de 60 años y que fue precisamente gracias a él que conoció a Di Caprio.

“Encontré en Leo, a pesar de los años de diferencia, que tiene la misma sensibilidad y tiene la misma valentía que Robert, eso es muy loco”, compartió Martin.

“Me estuvo probando Leonardo Di Caprio y me hizo crecer como cineasta desde que hicimos El Lobo de Wall Street, me hizo emocionarme cada día en el set, tengo 80 años (…), Leo me preguntaba ¿podemos hacer esto? y algo en mi espíritu brincaba”. Martin Scorsese habla sobre Leonardo Di Caprio

¿Cuándo se conocieron De Niro y Scorsese?

Martin Scorsese recordó que se conocieron cuando ambos tenían 16 años. En aquel momento, él no sabía que De Niro quería actuar, a la vez que el intérprete tampoco estaba al tanto de las aspiraciones del director. Sin embargo, el tiempo les volvió a juntar gracias a Brian De Palma.

Filmaron “Calles peligrosas” y “Taxi Driver”, dos películas en las que ambos reconocieron que tenían una visión del cine muy similar, en muchos aspectos.

·”Especialmente en Taxi Driver, él me sorprendió porque era una voz que no tenía miedo, me dijo quiero probar algo, le dije no me expliques y me fue encantando. Fue un vínculo de confianza con de Niro“, recordó Scorsese.

“Hemos encontrado muchas similitudes en nuestras vidas, no las expresamos ni verbalizamos, pero encontramos las mismas cosas sobre muchos temas” Robert de Niro.

¿Cuántas películas han hecho Robert y Martin?

Desde los años 70, Scorsese y De Niro han trabajado juntos en los filmes:

“Calles Peligrosas” (1973)

“Taxi Driver” (1976)

“New York, New York” (1977)

“Toro salvaje” (1980)

“El rey de la comedia” (1982)

“Uno de los nuestros” (1990)

“El cabo del miedo” (1991)

“Casino” (1995)

“El irlandés” (2019)

“Siempre queremos intentar cosas, y últimamente tenemos una gran confianza. Nos empujamos mutuamente hacia límites diferentes. Es un regalo”, dijo Scorsese de su amistad con Di Caprio, de Niro y Rodrigo Prieto.

Con Leonardo Di Caprio, Martin Scorsese ha filmado: “The Wolf of Wall Street”, “The Departed”, “Gangs of New York”, “The Aviator”, y “Killers of the Flower Moon” (“Los asesino de la luna”)

¿De qué trata “Los asesinos de la luna”?

Basada en un libro del mismo nombre, la película es la historia de los asesinatos de un grupo de personas indígenas de la Nación Osage a principios del milenio pasado.

Es una saga criminal épica del oeste, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible. Basada en una historia real y contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone).

“Los asesinos de la luna” rastrea los sospechosos asesinatos de varios miembros de la Nación Osage, quienes se convirtieron en algunos de las personas más ricas del mundo de la noche a la mañana, después de que se descubrió petróleo debajo de sus tierras.

Martin Scorsese defiende duración del filme

En los últimos años, la forma de consumir y producir cine ha cambiado drásticamente con la llegada de las plataformas y la búsqueda de crear franquicias a partir de películas exitosas. Scorsese es uno de los directores que alza su voz en defensa de la preservación del cine en su forma tradicional.

El director defendió la duración de su película y expresó su opinión sobre la paciencia y el respeto que merece el séptimo arte. “La gente dice que son tres horas, pero vamos, puedes sentarte frente al televisor y mirar algo durante cinco horas. Además, hay mucha gente que ve teatro durante 3.5 horas. Hay actores reales en el escenario, no puedes levantarte y caminar. Le das ese respeto, dale un poco de respeto al cine”.