Maryfer Centeno expone presuntas amenazas por opinar de la polémica de Pau Florencia y Mauricio Cuevas

Maryfer Centeno se sumó a la polémica desatada por la relación de Pau Florencia y Mauricio Cuevas, y ahora la grafóloga señaló que recibió presuntas amenazas por tocar el tema. El matrimonio en cuestión contó detalles de su romance en el podcast “Vete a Triunfar” de Florencia Guillot, espacio desde donde explotó la bomba porque hablaron de la diferencia de edades entre ellos. La pareja contó que se llevan más de 15 años y se conocieron cuando ella iba en la secundaria.

Por la historia de Pau Florencia o The Urban Beauty y Mauricio Cuevas le llovieron críticas a Florencia Guillot y fue señalada de normalizar relaciones de hombres mayores con menores. La influencer incluso se disculpó públicamente por el episodio “La diferencia de edad no importa” y ahora Marysol Centeno enfrenta supuestas amenazas por analizar el lenguaje corporal de la pareja.

Maryfer Centeno analizó a Pau Florencia y Mauricio Cuevas; por esto se enfrenta a supuestas amenazas

Para Maryfer Centeno, el lenguaje corporal de Pau Florencia y Mauricio Cuevas demuestra que están convencidos de haber hecho las cosas bien en su relación amorosa. En su análisis, la grafóloga también opinó sobre que la influencer se distanció de su mamá porque no aprobaba del todo su noviazgo.

En su mensaje, Maryfer comentó que no se deben normalizar las relaciones cuando una de las dos partes es menor de edad. Desde su perspectiva, Pau y Mauricio mostraron signos de nerviosismo, búsqueda de aprobación y considera que algunas víctimas de este tipo de violencia no logran ser conscientes de la situación en la que se encuentran.

En internet, no todos apoyaron la visión de Centeno y le hicieron saber que Paulina Florencia está “felizmente enamorada” sin que pese la forma en la que conoció a su pareja.

“Cuando yo digo que esta persona está convencida y está contenta de estar con él, no es excluyente de que esté manipulada o no, simplemente mi trabajo es analizar gestos” Señaló Marysol Centeno en un segundo video

La influencer agregó que Paulina se ve contenta, feliz y orgullosa. Indicó que los dos están tan convencidos y orgullosos que “nos guste o no, estemos o no de acuerdo, esté ella en una posición vulnerable o no, fueron a un podcast a explicar”.

Maryfer Centeno expone presuntas amenazas

Luego de dar su postura sobre las acusaciones de grooming de parte de Mauricio Cuevas a Pau Florencia, Maryfer publicó que comenzaron a llegarle amenazas.

A la influencer le llegó un texto el pasado 18 de noviembre en el que le dicen saber quién es y le piden que dejé de opinar de la pareja.

Por las evidencias que mostró, el perfil de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en X, ofreció apoyo a Maryfer con atención personalizada para evitar daños mayores.

Maryfer Centeno habla de comportamientos inapropiados del papá de Mau Cuevas

A la influencer también le habrían llegado presuntas amenazas por hablar de Jesús Cuevas, el papá de Mauricio. Comentó que el señor tiene conductas inapropiadas con mujeres estudiantes de su escuela y también con empleadas de su compañía de marketing.

“Resulta que en Twitter hubo un tendero (…) en donde muchachas denunciaban a Jesús Cuevas, que es el papá de Mauricio Cuevas, el esposo de Paulina Florencia y creo que es importante mencionarlo” Maryfer Centeno

Agregó que la polémica también puso en la mira a la influencer Silvana, quien se pronunció en contra de la relación de Pau Florencia y quien le contó que cuando publicó el video donde hablan de su historia, le comenzaron a llegar testimonios en contra de Mauricio Cuevas y de su papá.

Silvana reveló:

“Una chica me mencionó al papá de este muchacho (…) Me dijo que los reprobaban en ciertos exámenes para que esta persona Mau les pudiera hacer el examen otra vez, pero en un lugar privado”

“En cuanto a la compañía de Marketing, me llegó un mensaje de una chica que dijo que si no accedías a hacer ciertas cosas con el señor tanto como con Mauricio, te podían quitar campañas y te congelaban cuentas”

Las presuntas amenazas hacia Maryfer por divulgar lo anterior, son una aparente respuesta por hablar del papá de Mauricio.